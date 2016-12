Flugunfähig trotz Flügel Schöne, weißgefiederte Flügel - so kennen wir die Engel. So umschwirren sie uns seit Jahrhunderten. Kein Mensch zweifelte je ihre himmlischen Fähigkeiten an. Doch im Jahr 2009 nahm sich der britische Biologe Roger Wotton vom University College in London die Engel in einer Studie genauer vor und kam zu dem Schluss: Sie sind flugunfähig.