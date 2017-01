Revolution des Reisens Hyperloop besteht erste Testfahrt

Geht es nach dem PayPal-Gründer Elon Musk, heißt die Zukunft des schnellen Massentransports "Hyperloop". Reisekapseln, die mit 1.220 km/h durch Röhren sausen - 600 Kilometer in 35 Minuten. Ein Team der TU München lässt dieses Wochenende seinen Prototypen in der Wüste von Nevada starten.

Die in Los Angeles ansässige Firma "Hyperloop One" hat den Antrieb für ihr geplantes futuristisches Rohrtransport-System in der Wüste von Nevada im Mai 2016 zum ersten Mal erfolgreich getestet. Dabei wurde eine Art übergroßer Schlitten mit Elektromagnet-Antrieb auf Gleisen innerhalb einer Sekunde auf eine Geschwindigkeit von rund 160 Kilometern pro Stunde beschleunigt. Das Fahrzeug wurde anschließend von einem Sandwall gestoppt, da das Bremssystem noch nicht fertig ist. Von einer Kapsel in einer Vakuumröhre ist das System weit entfernt.

Elon Musk gehört nicht der Firma "Hyperloop One" an, die bis vor kurzem noch "Hyperloop Technologies" hieß. Er ist "nur" ihr Ideengeber. Um sein "Hyperloop"-Projekt voranzutreiben, hatte Elon Musk einen Design-Wettbewerb ausgelobt, an dem über 120 Teams aus der ganzen Welt mit insgesamt rund 1.000 Technikstudenten teilnahmen. Ende Januar 2016 stellten die Teams ihre neuartigen Konzepte an der Texas A&M University vor. 30 Teams wurden ausgewählt, die ihre "Reisekapseln", die sogenannten "Pods", nun als Prototypen bauen und im Mai auf einer eigenen Hyperloop-Teststecke neben der Space-X-Zentrale in Los Angeles vorführen durften.

Erfolg für Hyperloop-Team der TUM

Unter diesen von einer Fach-Jury ausgewählten Finalisten ist nun am Wochenende (28. und 29.01.) als einziges deutsches Team noch das Hyperloop-Team der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt (WARR) an der Technischen Universität München (TUM) dabei. Ihr Prototyp ist etwa vier Meter lang und ein Meter hoch, schwebt per Magnetvorrichtung in der Röhre und soll bis zu acht Menschen transportieren.

Eine Mischung aus Magnetschwebebahn und Luftkissenfahrzeug: der Hyperloop

Den ersten Platz im Test im vergangenen Jahr sicherten sich Ingenieurstudenten des US-amerikanischen Massachusetts Institute of Technology (MIT). Das Team der niederländischen Technischen Universität Delft kam auf den zweiten Platz, dahinter die von US-Universitäten in Wisconsin, Virginia und Kalifornien. Unterstützt wird das Münchner WARR-Team von zwanzig renommierten Sponsoren. 350.000 Euro stecken in der Kapsel, die ein bisschen aussieht wie ein Rennrodel. Das bayerische Team legt seinen Schwerpunkt auf den Kompressor, der für den Luftwiderstand zuständig ist. 29 Studentinnen und Studenten sind in Nevada mit dabei.

Ob die Münchner am Wochendne den "most awesome prize ever", den großartigsten Preis aller Zeiten, bekommen werden, den Elon Musk ausgelobt hat, wird sich zeigen müssen. Denn die Konkurrenz ist groß, das MIT zumindest gilt als die beste technische Universität der Welt.

Elon Musks Vision: "Auf Luftkissen gebettet"

Hyperloop - ein solarbetriebenes, erhöht fahrendes Rohrtransportsystem

Menschen sollen wie eine überdimensionierte Rohrpost auf Reisen geschickt werden und das bei nahezu Schallgeschwindigkeit. Während ein geplanter Schnellzug zwei Stunden und 38 Minuten bräuchte, ein Flugzeug eine Stunde und 15 Minuten, soll die Hyperloop-Kapsel die 600 Kilometer von San Francisco nach Los Angeles in nur 35 Minuten zurücklegen. Sie soll bis zu 30 Leute fassen. Und alle 30 Sekunden soll eine neue Kapsel an einem der neuen Bahnhöfe auf die Reise gehen. So stellte Elon Musk seine Vision 2013 vor und lud öffentlich dazu ein, sie mittels "Crowdfunding" und "Crowdsourcing" weiterzuentwickeln.

Um den bei diesem Tempo massiven Luftwiderstand zu verringern, muss der Druck in der Röhre abgesenkt werden und eine Turbine vorne an der Kapsel die Luft "wegschaufeln". Sie soll auch das Luftpolster erzeugen und mit für den Antrieb sorgen. Der elektrische Hauptantrieb würde an den Wänden der Röhre sitzen und im Idealfall von Solarzellen auf der Röhre gespeist werden.

"Open-Source-Entwurf"

Eine Alternative zum Zug oder dem Flugzeug: eine Skizze des neuen Massen-Transportmittels.

Nötig wäre der Bau einer Trasse: zwei nebeneinander verlaufende Röhren auf Stelzen. Musk veranschlagt Kosten bis zu 5,6 Milliarden Euro für das Projekt. Dennoch glaubt er, Hyperloop koste nur ein Zehntel des von der kalifornischen Regierung geplanten Schnellzugs - und sicherer sei er dazu. Allerdings ist das Projekt noch weit von der Realisierung entfernt und hat keine "Toppriorität" bei Musk. Er sei nur der Ideengeber, das Projekt könne jemand anders umsetzen. Vielleicht weil er ahnt, dass der Staat Kalifornien ein solches Projekt in dem dicht besiedelten Gebiet nicht genehmigen würde?