Spuren eines großen fleischfressenden Dinos in Afrika gefunden Vor 200 Mio. Jahren jagte ein fleischfressender Gigant im heutigen Afrika: Kayentapus ambrokholohali. Er ist der erste seiner Art, der jemals in Afrika gefunden wurde. Er gehört zu der Gruppe, zu der auch Tyrannosaurus Rex zählt, der 55 Mio. Jahre später auftauchte. Der afrikanische Dinosaurier war wohl neun Meter lang und über drei Meter hoch. Gefunden wurden die Spuren in Lesotho. Bislang war man davon ausgegangen, dass Dinosaurier in dieser Epoche noch viel kleiner gewesen sind.