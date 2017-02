Um dem Bienensterben entgegenzuwirken, will das Bundeslandwirtschaftsministerium die Menschen dazu ermuntern, mehr blühende Balkone und Gärten anzulegen, in denen die Insekten Nektar finden. Deshalb hat das Ministerium ein kostenloses Bienen-Pflanzenlexikon als App entwickelt. Sie können es sich aber auch als Dokument herunterladen. Es erklärt einfach, welche Pflanzen bienenfreundlich sind und wo sie am besten wachsen.