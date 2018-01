Wundersamer Lurch Axolotl-Genom komplett entschlüsselt

Niemand weiß, wie es dem Axolotl gelingt, ganze Gliedmaßen komplett mit Knochen, Muskeln und Nerven nachwachsen zu lassen. Auch durchtrenntes Rückenmark und verletztes Netzhautgewebe kann der mexikanische Schwanzlurch wiederherstellen. Nun sind Wissenschaftler einen Schritt weiter, dieses Rätsel zu lösen. Ein Team aus Wien, Heidelberg und Dresden hat die gesamte Erbinformation des Axolotl entziffert, meldet das Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien.

Zehn Mal mehr DNA als der Mensch

Ein Axolotl im Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie in Wien

Die komplette Erbinformation des Axolotl besteht aus 32 Milliarden Basenpaaren und ist damit mehr als zehnmal so groß wie das menschliche Genom. Das Erbgut des Lurchs ist somit auch das größte Genom, das bisher entziffert wurde. Eine Gruppe um die Forscherin Elly Tanaka fand dabei mehrere Gene, die nur beim Axolotl (Ambystoma mexicanum) und anderen Amphibienarten vorkommen. Diese Gene sind in Gewebe aktiv, das sich regeneriert.

"Wir haben jetzt die genetische Karte in der Hand, mit der wir untersuchen können, wie komplizierte Strukturen - zum Beispiel Beine - nachwachsen können." Sergej Nowoshilow, Co-Autor der Studie, erschienen im Januar 2018 in der Zeitschrift 'Nature'

Biochemikerin Elly Tanaka mit einem Axolotl

Der Axolotl ist wegen seiner Eigenschaften schon seit rund 150 Jahren Gegenstand der Forschung. Eine der größten Axolotl-Kolonien wird im Labor von Tanaka am IMP betreut. Mehr als 200 Forscherinnen und Forscher betreiben an diesem Institut biomedizinische Grundlagenforschung.



Bisher war das Axolotl-Genom aufgrund seiner Größe nicht komplett entziffert worden. Mithilfe der neuen PacBio-Technologie zur Bestimmung längerer Stücke des Genoms war dies nun möglich, so das IMP. Auffallend sei, dass ein wichtiges und weit verbreitetes Entwicklungsgen "PAX3" beim Axolotl vollständig fehle. Dessen Funktion übernehme ein verwandtes Gen namens "PAX7". Beide Gene spielten eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Muskeln und Nerven.