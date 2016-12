Was wirklich in den Sternen steht

Typisch Zwilling! Mal ist das Sternzeichen schuld, dann wieder hilfreich. Egal, ob Fragen zu Liebe, Beruf oder Charakter - Astrologen wissen auf alles Antwort. Aber wie kommen sie zu ihren Deutungen? Und was ist tatsächlich dran?

"Powerplanet Mars schenkt Ihnen unglaubliche Energie." Ach so? "Im Job machen Sie Karriere, in der Liebe Eroberungen und beim Sex eine tolle Figur." Aha, und wenn nicht? "Lassen Sie sich nicht von kleinen Rückschritten entmutigen. Es geht wieder aufwärts." Horoskope haben auf alles eine Antwort und begegnen uns überall: in den Medien, in der Partnerschaft und im Freundeskreis. Irgendetwas ist immer typisch Zwilling, ein Segen für alle Waagen und gar nicht gut für den Fisch.

Horoskope faszinieren

Astrologie Der Begriff "Astrologie" stammt aus dem Griechischen. Er setzt sich zusammen aus "astron" (Stern) und "logos" (Sinn) und bedeutet Sternenkunde. Nicht zu verwechseln mit der Astronomie - der Wissenschaft, die sich der Beobachtung der Gestirne widmet.

Auf Anraten seines Astrologen hat Dschingis Khan seine Kriege beendet. Auch Frankreichs ehemaliger Staatspräsident François Mitterand richtete sich nach den Sternen, ebenso Boris Jelzin. Der spanische König Juan Carlos interessiert sich ebenfalls für sein Horoskop. Und vielleicht gehören auch Sie zu den 35 Prozent der deutschen Bevölkerung, die ihres regelmäßig lesen. Zu diesem Ergebnis kommt 2012 eine Emnid-Studie mit mehr als 1.000 Teilnehmern. 25 Prozent der Befragten stimmten darin der Aussage zu: "Die Sterne bestimmen oder beeinflussen unser Leben." Jede dritte Frau und jeder sechste Mann glaubt demnach an Horoskope. Doch wie kommen Astrologen überhaupt zu ihren Deutungen? Und wie viel Wahres ist da tatsächlich dran?