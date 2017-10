Wiesen-Champignon - Pilz des Jahres 2018 Fast jeder hatte ihn schon einmal auf der Zunge: Den Wiesen-Champignon oder Feld-Egerling (Agaricus campestris). In Supermärkten und bei Gemüsehändlern gibt es ihn noch in Hülle und Fülle. Aber in freier Natur wird das Schwammerl immer seltener. Denn im landwirtschaftlich genutzten Grünland, wo diese und 60 weitere Champignon-Arten in Deutschland vorkommen, findet sich zu viel Stickstoff durch Überdüngung, mahnt die Deutsche Gesellschaft für Mykologie, die den Pilz des Jahres gekürt hat.