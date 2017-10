Langblättriger Ehrenpreis - Blume des Jahres 2018 Ihre Blüten leuchten blau-lila und sie wächst besonders gern an Flüssen: Die Auenpflanze "Langblättriger Ehrenpreis" ist Blume des Jahres 2018. Das gab die Loki Schmidt Stiftung bekannt. Sie will mit der Wildpflanze darauf aufmerksam machen, dass der Langblättrige Ehrenpreis inzwischen in ganz Deutschland gefährdet und in Thüringen bereits ausgestorben ist. Sie wächst an immer weniger Stellen, weil Überschwemmungsgebiete verloren gehen. Die Staudenpflanze ist beliebt bei Insekten und daher auch für den Garten oder Balkon geeignet.