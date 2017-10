Esskastanie – Baum des Jahres 2018 Die Esskastanie, gekürt von der Stiftung Baum des Jahres, wächst bei uns vor allem in Weinbaugebieten in der Pfalz, bundesweit ziert sie Gärten und Parks. Die Römer brachten die Edelkastanie mit in unsere Gefilde. Früher wurden aus ihrem Holz Weinfässer hergestellt. Sie ist eng mit Buchen und Eichen verwandt und kann rund 30 Meter hoch und mehrere hundert Jahre alt werden. Die Höhlen alter Bäume sind bei Waldtieren wie der Wildkatze beliebt als Unterschlupf. Die nahrhaften Maronen sind die Früchte speziell veredelter Bäume.