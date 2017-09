Tag der Alphabetisierung 750 Millionen Menschen können nicht lesen und schreiben

Lesen und schreiben zu können sind Grundvoraussetzungen für ein selbstbestimmtes Leben. Dies zu erlernen ist in manchen Ländern Asiens und Afrikas jedoch oft ein Privileg. Aber auch in Deutschland ist Analphabetismus nicht selten.

Welttag der Alphabetisierung Alljährlich am 8. September ist Welttag der Alphabetisierung. Die UNESCO erinnert an diesem Tag an die Bedeutung von Alphabetisierung und Erwachsenenbildung. 2017 steht der Welttag unter dem Motto "Alphabetisierung in einer digitalen Welt".

Rund 750 Millionen Erwachsene weltweit – dazu zählt die UNESCO Menschen ab 15 Jahren – können nicht lesen und schreiben. Noch immer sind zwei Drittel davon Frauen. 102 Millionen junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren zählen weltweit dazu. Dabei hat sich die Weltgemeinschaft mit der Globalen Nachhaltigkeitsagenda dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2030 allen Menschen weltweit Lese- und Schreibkompetenzen zu vermitteln, so Walter Hirche, Vorstandsmitglied der Deutschen UNESCO-Kommission.

"Nur wenn Menschen lesen und schreiben können, sind sie in der Lage, sich selbstständig zu informieren, ein Leben fernab der Armut zu führen und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben." Walter Hirche, Vorstandsmitglied der Deutschen UNESCO-Kommission

Alphabetisierung in einer digitalen Welt

Wie Hirche betont, beeinflussen digitale Technologien "unser Leben, unsere Arbeit und unsere Art miteinander zu kommunizieren" fundamental. Deshalb bedeute Alphabetisierung auch Kompetenzerwerb für die Nutzung digitaler Informationen.

"Wir müssen dafür sorgen, dass weltweit aber auch in Deutschland alle von den Vorteilen der Digitalisierung profitieren und niemand abgehängt wird." Walter Hirche, Vorstandsmitglied der Deutschen UNESCO-Kommission

Zehn Prozent der Analphabeten weltweit leben in Ost- und Südostasien, neun Prozent in Nord- und Westafrika sowie rund vier Prozent in Lateinamerika und der Karibik. Weniger als zwei Prozent der weltweiten Analphabeten sind laut der UNESCO in Zentralasien, Europa, Nordamerika und Ozeanien beheimatet.

Sorgenkinder Südasien und Subsahara

In einigen Ländern Asiens ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Kinder lesen und schreiben lernen.

Besonders viele Analphabeten gibt es in Südasien. Dort lebt fast die Hälfte (49 Prozent) aller Analphabeten weltweit. 27 Prozent der erwachsenen Analphabeten sind in Afrika südlich der Sahara zuhause. In 20 dort angesiedelten Ländern können mehr als 50 Prozent der Menschen nicht lesen, darunter fallen unter anderen Afghanistan, der Chad, die Zentralafrikanische Republik, Gambia, Mali, Niger, der Irak, Senegal und auch der Südsudan. Auch wenn weltweit der Analphabetismus jüngerer Menschen abgenommen hat, in einigen dieser Länder ist die Zahl der jungen Erwachsenen zwischen 15 und 24 Jahren sehr hoch, die weder lesen noch schreiben können. Für die UNESCO liegt das daran, dass der Zugang zu schulischer Bildung erschwert ist, die Schule früh wieder verlassen wird und die Qualität der Ausbildung schlecht ist.

7,5 Millionen Deutsche sind Analphabeten

Auch in Deutschland gibt es viele Menschen ohne ausreichende Lese- und Schreibfertigkeiten. Der Deutsche Volkshochschulverband (DVV) beklagt die anhaltend hohe Zahl von rund 7,5 Millionen funktionalen Analphabeten. 14,5 Prozent der erwachsenen Bevölkerung könnten kaum lesen und schreiben. "Keine andere Zahl verdeutlicht so drastisch die ungleiche Verteilung von Bildungs- und Teilhabechancen", so DVV-Direktor Ulrich Aengenvoort.

Drei Arten von Analphabetismus Primärer Analphabetismus liegt vor, wenn eine Person nie Lese- und Schreibkenntnisse erworben hat.

Sekundärer Analphabetismus heißt, dass das einmal Erlernte wieder vergessen wurde.

Funktionaler Analphabetismus bedeutet, dass die Kenntnisse niedriger sind als im Alltag erforderlich. Betroffene können zwar einzelne Sätze lesen oder schreiben, aber keine zusammenhängenden Texte, auch wenn diese kurz sind.

Durchkommen ohne ABC

Trotz der mangelnden Lese- und Schreibkenntnisse schaffen es die meisten der Betroffenen, ihr Leben zu meistern - häufig sogar, ohne aufzufallen. Was andere sich notieren, lernen Analphabeten auswendig. Und mit kleinen Tricks mogeln sie sich durch den Alltag: So verbinden sich manche den Arm, bevor sie eine Behörde betreten, oder überlegen sich Ausreden wie "Ich habe meine Brille vergessen, könnten Sie mir das bitte vorlesen?" Analphabeten fühlen sich oft stigmatisiert, haben Angst, für "dumm" gehalten zu werden. Daher wenden sie sehr viel Energie dafür auf, ihre Schwäche zu verheimlichen.