Skirennfahrer, Filmemacher, Designer Willy Bogner wird 75

Ein Sturz machte ihn so richtig berühmt: Als Führender mit großem Vorsprung war Willy Bogner bei Olympia 1960 im Slalom in den 2. Lauf gegangen – und schied aus, was dazu führte, "dass heute wahrscheinlich mehr Leute sich an meinen Sturz erinnern, als wenn ich damals gewonnen hätte", sagt Bogner.

Kreativer bei James Bond

Willy Bogner hat in seinem Leben vieles richtig gemacht, er musste allerdings auch schlimme Momente erleben. Er selbst nannte sich weder Modeunternehmer noch Filmemacher oder Sportgröße, sondern Kreativer. Die Liste der Filme, an denen Bogner beteiligt war, ist lang – und auch prägnant: sogar vier Mal James Bond steht darauf. Begonnen hatte alles just bei den Spielen 1960.

"Ich hatte meine 16 Millimeter Kamera dabei und im Dorf durfte ich filmen, aber eben die Sender nicht. Der Harry Valerien, der damals beim BR war, hat mich gefragt, ob ich nicht ein paar Szenen für ihn drehen kann. Ich war natürlich sehr geehrt, als Amateur von einem Profi gefragt zu werden." Willy Bogner

"Er entwickelt sich auf vielfältige Weise - und das ist sein Handycap", sagte einmal Valerien. Damit meinte der Sportreporter: Bogner sei nicht so einfach gestrickt, um bloß immer weiter nur skizufahren. Stattdessen revolutionierte er die Filmwelt mit Aufnahmen, die es vorher noch nie gab.

"Gerade wenn man sich die alten Sachen anschaut. So verrückte Sachen. da denkt man, was haben wir für Glück gehabt, dass wir so frei waren und so spielen konnten und uns so realisieren konnten. Egal, ob im Sport, Film oder in der Mode." Willy Bogner

Zwei Schicksalsschläge

Willy Bogner mit Ehefrau Sonia Bogner

Bei allem Wagemut, den er auch selbst bei den Filmen zeigte, so musste er doch miterleben, wie bei Dreharbeiten eine Lawine abging und seine Lebensgefährtin Barbara Henneberger und den US-Skistar Buddy Werner tötete. Ein Schicksalsschlag, der ihn so hart traf wie auch vor 12 Jahren der Selbstmord seines Adoptivsohnes. Kraft holt er sich durch seine positive Einstellung und bei seiner brasilianischen Frau Sonia, mit der er nun seit 45 Jahren verheiratet ist.

"Da übt man gegenseitigen Einfluss aus. Ich werde auch ein bisschen lustiger, wie die Brasilianer - überhaupt bissl lebensfroher und emotionaler, spontaner. Das hab ich von ihr gelernt. Bei mir hat sie ein bisschen das Arbeiten gelernt." Willy Bogner

Und immer wieder das Thema Olympia: Seit Jahrzehnten stattet sein Unternehmen die deutsche Mannschaft bei den Spielen aus – und manchmal auch die von Tonga. Es gibt keine bessere Werbung, sagt er.

"Gerade der Einmarsch bei den Olympischen Spielen, die größte Show der Welt mit Milliarden von Leuten am Fernsehen - da kann man unter den hundert Mannschaften untergehen oder man kann ein Statement machen." Willy Bogner

Rückzug aus der Modefirma

Vor genau 40 Jahren hatte Willy Bogner von seinem Vater die Modefirma übernommen. Im vergangenen Herbst hat er die Zügel aus der Hand gegeben, nachdem der Umsatz zuletzt deutlich zurückgegangen war – der neue Vorstandschef Alexander Wirth sagt: Willy Bogner gibt mir wertvolle Ratschläge, aber er lässt mich in Ruhe arbeiten.

Der Mann, der sechs Sprachen spricht, ist er aber noch lange nicht arbeitsmüde. Im Februar will er auf der Sportmesse ISPO einen zwanzigminütigen Film vorstellen. Natürlich von ihm selbst gemacht.