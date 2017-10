Formel 1 Mercedes feiert vierten Konstrukteurstitel

Mercedes hat zum vierten Mal nacheinander die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft in der Formel 1 gewonnen. Mit dem Sieg von Fahrer-Spitzenreiter Lewis Hamilton und dem fünften Platz von Valtteri Bottas beim Großen Preis der USA in Austin bauten die Silberpfeile den Vorsprung auf das Ferrari-Duo mit Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen uneinholbar aus. Vettel musste sich am Sonntag im viertletzten Saisonrennen mit Platz zwei zufrieden geben, Räikkönen wurde nachträglich Dritter. Der vor ihm ins Ziel gekommene Max Verstappen im Red Bull wurde unmittelbar nach dem Rennen mit einer Fünf-Sekunden-Strafe belegt.

Seit der Rückkehr zu den Turbo-Motoren zur Saison 2014 gewannen die Silberpfeile jeweils die Team-Wertung. Im Fahrerklassement kann Hamilton mit Platz fünf beim kommenden Grand Prix in Mexiko City auch diese WM-Wertung noch zu seinen Gunsten entscheiden. Damit würde der Fahrer-Titel seit 2014 ebenfalls zum vierten Mal in Serie von einem Silberpfeil-Piloten geholt.