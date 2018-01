Zwei Top-Rennen live Super-Skidienstag im BR Fernsehen

Super-Skidienstag im BR Fernsehen am 23. Januar 2018:. Höhepunkt dabei ist ein echter Klassiker: der Weltcup-Nachtslalom der Herren in Schladming, der jährlich bis zu 50.000 Zuschauer an die Planai lockt. Das Flutlichtspektakel ist für die Spezialisten um Österreichs Superstar Marcel Hirscher und die deutschen Olympiafahrer Fritz Dopfer und Linus Straßer zugleich die Generalprobe vor den Spielen. Das BR Fernsehen überträgt beide Durchgänge live (17.30/20.15 Uhr). Schon zuvor gibt es den Riesenslalom der Damen in Kronplatz mit Viktoria Rebensburg (9.55/12.55 Uhr).

Der Super-Skidienstag im BR Fernsehen im Überblick:

Nachtslalom der Herren in Schladming live

17.30 Uhr: 1. Lauf / 20.15 Uhr: 2. Lauf

Deutsch-österreichisches Kommentatoren-Duo: Bernd Schmelzer (v.l.), Rainer Schönfelder

Wegen der einmaligen Flutlichtatmosphäre und der frenetischen Stimmung auf den Rängen ist das Rennen bei Fans und Athleten Kult. Das BR Fernsehen ist bereits zum vierten Mal in Folge in Schladming dabei. Erneut dürfen sich die Zuschauer auf die verbalen Doppelpässe von BR-Reporter Bernd Schmelzer und Rainer Schönfelder freuen, dem Gewinner des Slalom-Weltcups 2003/2004. Als deutsch-österreichisches Kommentatoren-Gespann werden sie das Rennen wieder sportlich-unterhaltsam begleiten. Erstmals können die Zuschauer das Duo dabei sogar hautnah in Aktion erleben – via Facebook live. Per „Reporter-Kamera“ wird das Geschehen in der Kommentatoren-Kabine auf facebook.com/BRsport gestreamt.

Moderator Markus Othmer, Expertin Maria Höfl-Riesch

Bei der TV-Übertragung ist neben Moderator Markus Othmer und Expertin Maria Höfl-Riesch auch Caro Matzko wieder mit von der Partie. Die aus dem Bayern 2-„Zündfunk“ und der Personality-Show „Ringlstetter“ bekannte Moderatorin wird sich primär um das Spektakel abseits der Piste kümmern: vom VIP-Skirennen über die Partystimmung vor Ort bis hin zu Interviews mit prominenten Ski-Fans.



Riesenslalom der Damen in Kronplatz live

9.55 Uhr: 1. Lauf / 12.55 Uhr: 2. Lauf

Das Rennen in Südtirol zeigt das BR Fernsehen zum ersten Mal. Die deutschen Hoffnungen ruhen dabei auf Viktoria Rebensburg. Mit bisher zwei Siegen und einem zweiten Platz in diesem Winter liegt die Oberbayerin in der Weltcup-Wertung derzeit an dritter Stelle – hinter US-Ass Mikaela Shiffrin und Tessa Worley aus Frankreich. Kann Rebensburg kurz vor den Olympischen Spielen gegenüber der starken Konkurrenz ein Ausrufezeichen setzen?

BR-Moderatorin Julia Scharf

Moderiert wird die Übertragung von Julia Scharf, als Expertin steht ihr Martina Ertl-Renz zur Seite steht. Mit 430 Weltcupstarts ist die vielfache Medaillengewinnerin bis heute die „Weltrekordlerin“. Kommentator ist Tobias Barnerssoi.