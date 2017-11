Künftig 15.000 Plätze Münchner Stadtrat beschließt Ausbau des Grünwalder Stadions

Die Westkurve im Stadion an der Grünwalder Straße in München wird saniert. Das hat der Sportausschuss des Stadtrats beschlossen. Dadurch soll es in der Saison 2018/19 insgesamt 15.000 Plätze geben.

Von: BR-Autoren