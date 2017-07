Sporteln mit Behinderung 1.100 Athleten bei Special Olympics in Hof

Mit einer bunten Eröffnungsfeier starten am Mittwoch (12.07.17) in Hof die Special Olympics Landesspiele Bayern. 1.100 Menschen mit geistiger Behinderung werden von morgen bis Sonntag in zwölf Sportarten gegeneinander antreten.

Von: Anja Bischof