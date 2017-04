Gratwanderung im Leistungssport Zwischen Ehrgeiz und Sportinvalidität

Zu viel gewollt, Fuß gebrochen: Manuel Neuer ist das jüngste Beispiel, wenn Sportler ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Verletzungen auskurieren, dazu ist keine Zeit. Nicht selten ist dabei aber der Ehrgeiz der Aktiven schuld an der Misere.

Immer weiter, immer schneller fit – so werden auch Helden geboren. Wie Leon Goretzka, der mit einem frisch eingerenkten Kiefer weiterspielte und für Schalke 04 das 1:0 im Europa-League-Viertelfinale erzielte. Oder Manuel Neuer, der sich den Fuß brach, als er den für sein Team verhängnisvollen Treffer zum 2:3 von Cristiano Ronaldo vereiteln wollte. Erst drei Wochen vorher wurde er am gleichen Fuß operiert. Doch genau durch solche Aktionen setzen die Sportler ihre Gesundheit aufs Spiel.

"20 Prozent, dass alles gut geht - dann mach ich's!"

"Dass bei Manuel Neuer innerhalb von drei Wochen ein Knochen nicht vollständig zusammenwachsen kann, das weiß ein jedes Kind“, sagt der ehemalige Rennrodel-Olympiasieger und -Weltmeister Georg Hackl. Allerdings läge "die Entscheidung letztendlich immer beim Sportler“, sagt der Berchtesgadener. "Du bist von der Leidenschaft gepackt, du bist ehrgeizig, du willst – und brauchst eigentlich eher einen Mentor von Außen, der dich bremst“, so sieht er die Situation. Dieser Meinung ist auch der frischgebackene Deutsche Eishockeymeister Konrad Abeltshauser. "Wenn der Doktor sagt, zu 20 Prozent geht’s gut und zu 80 Prozent nicht, dann sagt der Spieler‚ das probier‘ ich, weil 20 Prozent ist ja gar nicht so schlecht“, so der Eishockeycrack.

Abgerissener Nasenflügel und Weltmeister nach Bandscheiben-OP

Und der muss es wissen – schließlich geht es im Eishockey schon ziemlich zur Sache. In der Kabine wurde Abeltshauser schon einmal ein abgerissener Nasenflügel wieder angenäht. Seitdem gilt er als der "König vom Oberwiesenfeld". Auch Hackls Krankenakte ist durchaus bemerkenswert: 1997 holte er, nur hundert Tage nach einer Bandscheibenoperation, einen seiner Weltmeistertitel.

Wenn von der Gehirnerschütterung ein Alptraum bleibt

Beim Thema "Gehirnerschütterung" gilt im Eishockey inzwischen aber "extreme Vorsicht", so Abeltshauser. Mittlerweile sieht man nämlich die ersten Aktiven mit Spätfolgen. Der ehemalige Eishockeyspieler Stefan Ustorf ist ein Beispiel dafür. Spätfolgen der zahlreichen Gehirnerschütterungen aus seiner aktiven Zeit bereiten ihm heute enorme Probleme. Trotz intensiven Behandlungen und Medikamenten leidet er bis heute. "Mein Leben ist ein Alptraum", lautet eine Aussage von ihm. Keine Rede mehr von Ehrgeiz und übertriebenem Heldentum.