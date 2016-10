Bayern 1 Philipp Eger als neuer Moderator bei „Heute im Stadion“

Mit neuer Aufstellung geht der Radioklassiker „Heute im Stadion“ in die neue Bundesliga-Saison: Neben Uwe Erdelt wird künftig Philipp Eger die Fußball-Kultsendung auf Bayern 1 moderieren. Der gebürtige Augsburger tritt die Nachfolge von Christoph Deumling an, der sich nach 20 Jahren verabschiedet hat, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Die ersten beiden Sendungen der neuen Saison, am 27. August und 10. September, moderiert Uwe Erdelt. Philipp Eger gibt sein Debüt am dritten Spieltag, Samstag, 17. September.