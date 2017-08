Adler vs. Shields Augsburgerin boxt in den USA bei der "Battle of the Best"

In der Box-Szene ist sie ein echter Star, doch in Augsburg kennt sie fast niemand. Dabei hat Nikki Adler schon sechs Weltmeistertitel gewonnen. In der Nacht auf Samstag tritt sie gegen die zweifache Olympiasiegerin Claressa Shields an.

Über 15.000 Boxfans werden im weltberühmten MGM-Theatre in Detroit erwartet. In den USA wird der Kampf live im Pay-TV übertragen – in Deutschland dürfte es eher schwierig werden, ihn zu sehen. Dabei handelt es sich um die "Battle of the Best" – die Schlacht der Besten, wie die Amerikaner den Kampf nennen. Für Nikki Adler ist es einfach nur der wichtigste Kampf ihrer bisherigen Karriere – ein Traum, der in Erfüllung geht.

Großer Respekt vor der Gegnerin

Als sechsfache Weltmeisterin tritt Nikki Adler gegen die doppelte Olympiasiegerin Claressa Shields an. Und die 30-jährige Augsburgerin hat großen Respekt.

"Sie hat alles. Sie hat den Punch, sie hat auch eine tolle Technik, also sie hat alles, um Weltmeisterin zu werden." Boxerin Nikki Adler

Boxerin und Postbotin

Nikki Adler mit Trainer Guido Fiedler

Vielen Experten gilt die Amerikanerin Shields derzeit als beste Boxerin der Welt. Anders als Nikki Adler ist sie Vollprofi, kann sich also ausschließlich aufs Boxen konzentrieren. Nikki Adler arbeitet dagegen halbtags bei der Post, trägt Briefe und Pakete aus. Ihr Augsburger Heimtrainer Guido Fiedler, mit dem sie seit Wochen beim Training schwitzt, hält sie aber für bereit.

"Ich denke, dass sie super vorbereitet ist. Bei mir war sie fleißig im Training. Höhentraining war natürlich ganz wichtig, gerade konditionell. Ich denke mal, dass sie über zehn Runden gehen muss, um den Kampf auch gewinnen zu können." Trainer Guido Fiedler

Eiweißriegel statt Schokolade

Höhentraining – das heißt auf einer künstlichen Höhe von 3.000 Metern beim Intervall-Training auf dem Laufband schwitzen und Box-Übungen absolvieren.

"Höhenkammer ist nur Kondition pur! So schnell es geht, so viel es geht und du bist meistens eine Stunde oben. Also du bist durchgeschwitzt, bis pitschnass und fühlst dich gut!" Boxerin Nikki Adler

Nicht ganz so gut fühlt sich die 30-Jährige mit der strengen Diät. In ihrer Gewichtsklasse, dem Supermittelgewicht, darf sie maximal 76,203 kg auf die Waage bringen. Bei einer Größe von 1,75 Metern ist das zwar eigentlich kein Problem, doch Nikki Adler verzichtet nur sehr ungern auf Pizza, Lasagne und Spätzle mit Soße. Und Schokolade durch Eiweißriegel zu ersetzen, ist da auch keine Lösung!

Traum jedes Boxers

Nikki Adler - aus dem Gym in Friedberg ins MGM nach Detroit

Doch am Ende soll sich die ganze Quälerei lohnen. Daran glauben Adlers Augsburger Freunde und natürlich ihr Trainer. Der versucht noch ein Public-Viewing in Augsburg zu organisieren. Denn selbst Nikki Adlers Familie kann diesmal nicht beim Kampf dabei sein – ihre Schwester ist zum ersten Mal Mutter geworden, da ist eine USA-Reise nicht drin. Trotzdem ist Nikki Adler bereit und fokussiert, auf den wichtigsten Kampf ihrer Karriere.