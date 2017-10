Neue Heimat für den ESVK Kaufbeuren eröffnet neues Eisstadion

In Kaufbeuren wird heute das neue Eisstadion eröffnet. Der ESV Kaufbeuren bekommt hier für seine Mannschaft um Kapitän Stefan Osterloh eine neue Spielstätte für die Begegnungen in Deutschlands zweithöchster Eishockeyspielklasse - der DEL2.

3.100 Plätze hat das neue Eisstadion in Kaufbeuren im Normalbetrieb. Bis zu 3.500 können es sein, wenn - etwa für Eishockeyspiele - ein Teil der 1.100 Sitzplätze zu Stehplätzen umfunktioniert wird.

Beim Tag des offenen Stadions kann heute ab 16 Uhr die Eisfläche getestet werden. Am Samstag folgt ein Galaabend mit Weltklasse-Eiskunstläufern. Am Sonntag empfängt der ESV Kaufbeuren dann den EHC Freiburg zum ersten Eiskockeyspiel in der DEL2.

24 Millionen Euro hat der Neubau in der Kaufbeurer Bahnhofstraße gekostet. Er ersetzt das fast 70 Jahre alte einsturzgefährdete Stadion am Berliner Platz.

Nach den Worten von Oberbürgermeister Stefan Bosse sichert das neue Stadion den Eissport in Kaufbeuren.