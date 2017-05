Serienmeister FC Bayern Wo Fußball noch wirklich spannend ist

Wer sich in diesen Tagen über Fußball unterhält, dürfte an diesem Thema wohl nicht vorbeikommen: Der FC Bayern München ist zum fünften Mal in Folge Deutscher Meister geworden. Während Fans sich freuen, dürften sich Kritiker einmal mehr bestätigt sehen, dass die Bundesliga immer langweiliger wird, weil "die Bayern" ja sowieo jedes Jahr Meister werden. Doch das Gewinnen einer Meisterschaft an sich sagt noch nicht viel über aus über die Spannung in einem Wettbewerb. Schalke 04 mit seiner "Meisterschaft der Herzen" oder Manchester City, die sich durch zwei Tore in der Nachspielzeit vor ein paar Jahren die Meisterschaft sicherten, sind nur zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit.

Wir haben deshalb für die fünf europäischen Top-Ligen berechnet, wie viele Punkte jede Mannschaft in der jeweiligen Liga in den vergangenen zehn Spielzeiten gesammelt hat und was das über die Spannung aussagt.



Von oben nach unten: Welcher Verein hat wie viele Punkte gesammelt?

Was zeigt die Grafik? Der Verein mit den meisten Punkten pro Liga hat den Wert 100% bekommen. Anteilig wurde daraus berechnet, wie viel Prozent die anderen Mannschaften auf den Plätzen zwei bis zehn erreicht haben.



Ein Beispiel: Der FC Bayern hat seit dem 1. Spieltag der Saison 2007/2008 in der Bundesliga die meisten Punkte gesammelt, insgesamt waren es 768. Diesen Wert setzen wir gleich 100%. Platz 2 in unserem 10-Jahres-Rückblick belegt Borussia Dortmund mit 626 Punkten, umgerechnet sind das knapp 81%.

Deutschland: FC Bayern einsamer Spitzenreiter

Spannung gab es in der Bundesliga zuletzt eigentlich nur im Abstiegskampf. An der Spitze zieht der FC Bayern seit Jahren einsam seine Kreise. Sieben der zehn letzten Meisterschaften gingen nach München. Blickt man auf die Punkteausbeute, so wird die von Kritikern bemängelte Langeweile in der Bundesliga ebenso deutlich. Borussia Dortmund kommt nur auf etwas mehr als 80% der Punkte, die die Bayern im gleichen Zeitraum gesammelt haben. In keiner anderen europäischen Top-Liga klafft zwischen dem Erst- und Zweitplatzierten eine so große Lücke.



Von links nach rechts: Welche Mannschaft wie viele Punkte gesammelt hat:

Aktuell schickt sich RB Leipzig an, mittelfristig der erste Bayern-Jäger zu werden. Im 10-Jahres-Vergleich hingegen – solange existiert der Leipziger Verein noch gar nicht – muss Dortmund in den kommenden Jahren mächtig Punkte aufholen, möchte man wieder als Bayerns ärgster Konkurrent gelten.

England: Top-Teams dicht beieinander

Ganz anders ist die Situation in England. Hier liegen im 10-Jahres-Rückblick gleich sechs Mannschaften dichter beieinander als die Bayern und Dortmund. Am Meisterschaftsrennen, das nicht selten erst am letzten Spieltag entschieden wurde, waren zudem immer wieder andere Mannschaften beteiligt. Zum Vergleich: Während die letzten fünf Titel in Deutschland ausnahmslos an Bayern München gingen, gab es in England vier verschiedene Meister: Manchester United, Manchester City, Leicester City und zwei Mal der FC Chelsea. Wer in den europäischen Top-Ligen nach einem spannenden Meisterschaftsrennen sucht, wird in England auf alle Fälle fündig.

Spanien: Der ewige Clásico

In Spanien kann man für die vergangenen zehn Spielzeiten schon von Spannung reden – allerdings nur eingeschränkt. Während sich der FC Barcelona und Real Madrid an der Spitze ein Meisterschaftsduell auf Augenhöhe liefern, folgt Atlético Madrid mit großem Abstand auf Rang drei. Meistertitel konnte in den vergangnen Jahren vor allem Barcelona einstreichen – insgesamt sechs seit der Saison 2007/08. Das ist insofern überraschend, liegen Real und Barca – was die Punkteausbeute insgesamt angeht – nur wenige Punkte auseinander. Und das nach über 375 Liga-Spielen.

Für Madrid- oder Barcelona-Fans war fast jede Saison in den vergangenen Jahren spannend. Für den Rest leider nicht so sehr. Grundsätzlich wird sich daran in den kommenden Spielzeiten auch nicht viel ändern. Anhänger von anderen spanischen Vereinen bleibt wohl nur die Hoffnung, dass das eigene Team eine überragende Saison erwischt und gleichzeitig die beiden Spitzenteams unter ihren Möglichkeiten bleiben.

Italien: Die "alte Dame" geht voran

Die Serie A verliert in Bezug auf den Meistertitel – ähnlich wie die Bundesliga – zunehmend an Spannung. Zur Saison 2007/08 stieg Juventus Turin nach Manipulationsskandal und Zwangsabstieg wieder in die erste Liga auf. Während in der Folge noch die Mailänder Teams die Meisterschaft unter sich ausmachten (3x Inter, 1x AC), ist Juventus Turin seit der Saison 2011/12 Serienmeister. Dementsprechend führen sie auch bei der Punkteausbeute mittlerweile mit gebührendem Abstand.

Frankreich: Paris und seine Verfolger

Auf den ersten Blick wirkt die französische Liga extrem spannend: Mit Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, Montpellier und Paris gab es in den vergangenen zehn Spielzeiten sechs verschiedene Meister. Zudem hat der Zehntplatzierte immer noch zwei Drittel der Puntke von Spitzenreiter Paris Saint-Germain geholt. In keiner anderen europäische Top-Liga liegen die Mannschaften so eng beieinander.

Auf den zweiten Blick relativiert sich dieser Eindruck allerdings. Während Paris Saint-Germain in der Saison 2007/08 fast abgestiegen wäre, ist die Mannschaft – auch Dank tatkräftiger Unterstützung eines Investors – mittlerweile das Top-Team in Frankreich.