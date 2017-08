Leichtathletik-WM in London Sprinterin Amelie-Sophie Lederer aus Ornbau dabei

Amelie-Sophie Lederer hat die Chance, als Läuferin der 4-x-100-Meter-Staffel an den Start zu gehen. In den vergangenen zweieinhalb Wochen hat sich die Sprinterin, die für das Team LAC Quelle in Fürth startet, im Bundesleistungszentrum in Kienbaum (Brandenburg) auf die Weltmeisterschaft vorbereitet.

Erfahrungen sammeln

"Das wird das erste größere Erlebnis in meiner Karriere", so die 23-Jährige. Lederer will in London vor allem eines: Erfahrung sammeln für die kommenden Jahre. Ihr Ziel sei es, ihre Leistung zu "stabilisieren" und damit fester Bestandteil des Nationalteams zu werden: als Einzelstarterin über die 100 Meter und als Staffel-Läuferin.

Einsatz in Staffel eher unwahrscheinlich

In London ist sie als Ersatz-Läuferin für die 4-x-100 Meter-Staffel nominiert. Lederer rechnet bisher nicht mit einem Start. Ihr gehe es vor allem auch darum, die Atmosphäre der Weltmeisterschaft mitzunehmen. Neben ihr sind noch fünf weitere Sprinterinnen für die Staffel dabei: Rebekka Haase (LV 90 Erzgebirge), Gina Lückenkemper (LG Olympia Dortmund), Lara Matheis (TSG Gießen-Wieseck), Alexandra Burghardt (MTG Mannheim) und Tatjana Pinto (LC Paderborn).

Zwei bayerische Leichtathletinnen bei der WM

Ihr Ticket für die WM in London hat Amelie-Sophie Lederer bei der Deutschen Meisterschaft im Juli in Erfurt gelöst. Dort hat sie über die 100 Meter mit 11,28 Sekunden einen neuen bayerischen Rekord aufgestellt. Die 23-Jährige ist Teil der Sportfördergruppe der Bereitschaftspolizei.

Die zweite bayerische Sportlerin in London ist 800-Meter-Läuferin Christina Hering von der LG Stadtwerke München. Sie hat sich auf den letzten Drücker mit einem Rennen unter der WM-Norm noch für London empfohlen und wurde nachnominiert.