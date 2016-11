Überholt, ausgebremst, am Schal gepackt? Ex-Nationalkeeper Lehmann in Starnberg vor Gericht

Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann steht heute in Starnberg vor Gericht: Nötigung und versuchte Körperverletzung werden ihm vorgeworfen - nicht auf dem Fußballplatz, sondern im Straßenverkehr nahe seinem Wohnort am Starnberger See.

Heute vor zwei Jahren soll Lehmann auf der Heimfahrt nach Berg am Starnberger See einen anderen Autofahrer auf der A 952 überholt und ausgebremst haben, weil er sich von dessen Fahrweise - so Lehmann - bedrängt gefühlt hatte. Er soll ihn dann im Streit auch am Schal gepackt haben.

Strafbefehl über 240.000 Euro abgelehnt

Der ehemalige Nationaltorwart, der jetzt als Fußball-Fernsehexperte arbeitet, bekam einen Strafbefehl über 60 Tagessätze zu jeweils 4.000 Euro aufgebrummt. In der Summe also stattliche 240.000 Euro. Lehmann hat die Vorwürfe in einer Boulevard-Zeitung bestritten - und gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt. Und so kommt es nun zum öffentlichen Prozess vor dem Amtsgericht Starnberg.

Lehmann muss selbst erscheinen

Der Prozess sollte eigentlich schon vergangenes Jahr stattfinden, ist aber damals geplatzt, weil Lehmann neue Anwälte beauftragt hat. Jetzt, im zweiten Anlauf, beschäftigt er drei Top-Verteidiger - darunter auch den Anwalt, der den damaligen FC-Bayern-Spieler Breno in dessen Brandstiftungsprozess vertreten hat. Lehmann muss heute - einen Tag vor seinem 47. Geburtstag - aber in jedem Fall auch selbst erscheinen. Das hat das Gericht angeordnet.