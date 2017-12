Kombi-Weltmeister Johannes Rydzek - der Goldjunge des Jahres

2017 wird Johannes Rydzek so schnell nicht vergessen: Vier Goldmedaillen holte der Kombinierer bei den Weltmeisterschaften im finnischen Lahti. Mit insgesamt sechs Mal Gold ist der Oberstdorfer alleiniger Rekordweltmeister.

Vier Starts, vier WM-Titel: Johannes Rydzek war der König der "Dominierer"-Festspiele in Lahti. Dass der 26 Jahre alte Kombinations-Weltmeister neun Monate später auch die "Sportler-des-Jahres"-Wahl gewann, war folgerichtig, aber auch etwas überraschend. Wintersportler kommen bei der Ehrung traditionell gerne mal zu kurz. "Das ist eine Auszeichnung für ein unvergessliches Jahr", sagte Rydzek nach seiner Wahl.

Starke Konkurrenz im eigenen Team

Zu seinem Schicksal gehört, dass es in seiner Sportart an der Spitze unfassbar eng zugeht. Die Konkurrenz ist extrem stark, besonders im eigenen Team. Fabian Rießle und vor allem Eric Frenzel, der ihm 2017 den Gesamtweltcup weggeschnappt hat, fahren ebenso chancenreich zu den Winterspielen nach Pyeongchang wie Rydzek. Der Druck ist enorm, vom Team wird in Südkorea wie selbstverständlich Gold erwartet. "Im neuen Jahr wird auf jeden Fall wieder angegriffen", sagte der Allgäuer. Denn Olympiasieger war er noch nie.