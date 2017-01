Wintersport kompakt: Lölling siegt - Loch enttäuscht

Die deutsche Skeleton-Pilotin Jacqueline Lölling siegt beim Heimrennen in Altenberg. Rodel-Olympiasieger Felix Loch enttäuscht dagegen am Königssee. Bei der Tour de Ski bricht ein Russe Rekorde. Die Ergebnisse im Überblick.

Skeleton: Deutsches Duo erfolgreich

Die deutsche Skeleton-Pilotin Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland) hat beim Heimweltcup in Altenberg gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Sie löste Lizzy Yarnold aus Großbritannien ab, die in der Bahn im Erzgebirge nur Neunte wurde und auf Rang vier zurückfiel. Auch die bayerische Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) und Anna Fernstädt (Berchtesgaden) knüpften an ihre guten Leitungen aus den ersten beiden Rennen an. Hermann fuhr auf den zweiten Rang, Fernstädt verpasste das Podest als Vierte knapp.

Rodeln: Loch nur Vierter am Königssee, Team gewinnt

Rodel-Olympiasieger Felix Loch landete beim EM-Rennen auf der ältesten Kunsteisbahn der Welt am Königssee nur auf dem vierten Platz. Damit wartet Loch weiter auf seinen ersten Weltcup-Sieg bei den Einsitzern in dieser Saison und rutschte auf den dritten Platz der Gesamtwertung ab. Den Europameister-Titel holte sich stattdessen überraschend der Russe Semen Pawlitschenko vor dem Oberwiesenthaler Ralf Palik.

Palik startete dann auch für Loch im Teamwettbewerb. Dort siegte die deutsche Mannschaft mit 0,881 Sekunden Vorsprung vor den USA und Österreich (+ 1,269). Neben Palik starteten Natalie Geisenberger (Miesbach) und Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee).

Biathlon: Ohne Dahlmeier kein Podestplatz

Die Garmisch-Partenkirchenerin Laura Dahlmeier schonte sich noch, immerhin Maren Hammerschmidt zeigte eine gute Leistung. Im Sprint über 7,5 Kilometer lief Hammerschmidt als beste Deutsche ohne Schießfehler auf Rang fünf. Den Sieg sicherte sich Gabriela Koukalova (Tschechien/0) vor Kaisa Mäkäräinen (Finnland/2) und Marie Dorin-Habert (Frankreich/0).

Als einzige schaffte es noch Franziska Hildebrand in die Top 20. Dahlmeier lässt mit Blick auf die WM in fünf Wochen die ersten beiden Rennen in Oberhof aus, will aber am Sonntag im Massenstart dabei sein. Franziska Preuß fehlte wegen eines grippalen Infekts.

Tour de Ski: Ustjugow siegt und siegt

Der russische Skilangläufer Sergej Ustjugow hat seine beeindruckende Siegesserie bei der Tour de Ski fortgesetzt. Der 24-Jährige gewann das 10-km-Einzel im italienischen Toblach mit 0,4 Sekunden vor dem Franzosen Maurice Manificat und feierte damit seinen fünften Erfolg im fünften Rennen - ein neuer Rekord! Bester Deutscher war Florian Notz (Römerstein/+39,9) auf Platz 18.

Bei den Frauen siegte die US-Amerikanerin Jessica Diggins im fünften Lauf. Die deutschen Athleten enttäuschten dagegen, sogar die bislang formstarke Nicole Fessel (Oberstdorf) kam diesmal nicht über Platz 21 hinaus.