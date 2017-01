Weltcup in Antholz Dritte Staffel, dritter Sieg

Nach Pokljuka und Ruhpolding stehen die deutschen Damen auch beim Weltcup in Antholz ganz oben. Trotz insgesamt zwölf Nachladern distanzierten Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand und Laura Dahlmeier alle Konkurrentinnen mit deutlichem Vorsprung. Auf Platz landete Frankreich, Dritter wurden die Italienerinnen.

Startläuferin Vanessa Hinz zeigte einmal mehr eine sehr solide Leistung - sowohl beim Schießen als auch in der Loipe. Die 24-Jährige brauchte je einen Nachlader und kontrollierte auf der Strecke das Feld, ließ vor allem die zu diesem Zeitpunkt führenden Französinnen nicht ziehen. "Ab dem Stehendschießen war es eine Qual", so Hinz im ZDF. Auf der Schlussrunde lief sie taktisch clever, überließ der Französin Anais Chevalier die Tempoarbeit und kam schließlich als Zweitplatzierte zum ersten Wechsel.

Hammerschmidt holt Vorsprung heraus

Maren Hammerschmidt sorgte an Staffel-Position zwei bereits für die Vorentscheidung und empfahl sich nachhaltig für einen Staffelplatz bei der WM in Hochfilzen im Februar: Gleich beim schnellen und fehlerfreien Liegendschießen ("ich habe versucht, ruhig zu bleiben") holte sie 24 Sekunden auf die Verfolgerinnen heraus. Im Stehendanschlag brauchte sie zwar einen Nachlader, doch das ging fast allen anderen Nationen genauso. Dass sie auch schnelle Läuferin ist, war bekannt. Aber so schnell? Bis zum Wechsel auf Franziska Hildebrand lief Hammerschmidt weitere wertvolle Sekunden heraus , so dass Hildebrand mit 32,9 Sekunden Vorsprung vor den USA auf ihre Runde ging. Dritter war zu diesem Zeitpunkt die Ukraine.

Zitterhändchen bei Hildebrand

Franziska Hildebrand gilt als Bank in der deutschen Staffel. Allerdings hatte sie heute beim Liegendschießen ein "Zitterhändchen". Erst mit dem dritten Nachlader hatte sie alle Scheiben getroffen. Da kam sie also gerade noch so um eine Strafrunde herum, die dem DSV-Quartett die Führung hätte kosten können. "Es gibt Tage, da geht's nicht ganz so leicht. Heute war so ein Tag", so die 29-Jährige im ZDF.

Beim Stehendschießen reichte Hildebrand ein Nachlader, um 29 Sekunden Vorsprung auf Frankreich auf die Schlussrunde mitzunehmen. Bis zum Wechsel auf Schlussläuferin Laura Dahlmeier baute sie den Vorsprung auf sagenhafte 42 Sekunden aus. Tolle Zeit also in der Loipe für die erfahrenste in der deutschen Staffel.

Dahlmeier lauf- und nervenstark

Was sollte da jetzt noch schiefgehen? Laura Dahlmeier, am Samstag Zweite im Einzelrennen hinter Überraschungssiegerin Nadine Horchler, musste es zwar mit Weltklassebiathletin Marie Dorin Habert aufnehmen. Aber selbst das sollte für die Führende im Gesamtweltcup kein unlösbares Problem sein. Beim Liegendschießen musste die 23-Jährige zwar zweimal nachladen, verließ den Schießstabnd aber trotzdem, ehe die Französin überhaupt ihren ersten Schuss abgeben konnte. Die blieb fehlerfrei und machte immerhin zehn Sekunden gut. Es sollte aber nicht reichen, um diese exzellente deutsche Staffel zu bezwingen.

Zwar wackelte Dahlmeier beim Stehendschießen kurz und brauchte acht Schuss für fünf Treffer. Das reichte aber, um knapp 24 Sekunden Vorsprung ins Ziel zu retten.