Weltcupauftakt Nordische Kombination Fehlstart für Weltmeister Johannes Rydzek

Bester Deutscher beim ersten Weltcupsieg des Norwegers Espen Andersen war Routinier Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) als Achter. Der fünfmalige Gesamtweltcupsieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal) trat nach großem Rückstand nach dem Springen erst gar nicht zum abschließenden Langlauf an. Erstmals nach 39 Einzelrennen in Folge stand damit kein deutscher Kombinierer im Weltcup auf dem Podest. Zuletzt war dies am 19. Dezember 2015 im österreichischen Ramsau der Fall. In der Vorsaison hatten die Kombinierer des Deutschen Skiverbands 21 von 23 Einzelwettbewerben gewonnen.

Windlotterie in Kuusamo

Rydzek und Frenzel hatten alle Chancen auf eine Topplatzierung schon im Springen eingebüßt. Bei den traditionell schwierigen Windverhältnissen auf der Rukatunturi-Schanze hatten beide Pech mit den Windverhältnissen. Während Kircheisen mit 1:24 Minuten Rückstand in die Loipe ging, lag Rydzek als 22. bereits 3:46 Minuten zurück. Frenzel als 30. hatte schon 4:31 Minuten Rückstand und verzichtete nach Rücksprache mit Bundestrainer Hermann Weinbuch auf den zweiten Wettkampf-Teil.

Der Norweger Andersen, der noch nie auf einem Weltcup-Podium gestanden hatte, feierte den ersten Sieg seiner Karriere nach einem Sprung und dem Langlauf-Sprint über fünf Kilometer km 7,7 Sekunden vor seinem Landsmann Jan Schmid. Dritter wurde der Japaner Akito Watabe.