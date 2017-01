Weltcup in Garmisch-Partenkirchen Schwere Stürze überschatten Abfahrt

Moine war vergangene Woche noch Zweiter auf der Streif in Kitzbühel: Beim Franzosen besteht der Verdacht, dass er sich Schien- und Wadenbein an beiden Beinen gebrochen hat. Der 25-Jährige verlor in der Kompression in Sichtweite des Ziels die Kontrolle und wurde vor dem Abtransport lange versorgt. Auch der erfahrene Steven Nyman stürzte nach dem Kramersprung und musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Beim US-Amerikaner besteht der Verdacht auf Kreuzbandriss. Erik Guay dagegen konnte nach seinem spektakulären Sturz über den Seilbahnstadelsprung selbstständig ins Ziel fahren. Der Kanadier war 2011 auf der Strecke Weltmeister geworden.

"Rennen am Limit"

Der Norweger Kjetil Jansrud forderte für die Abfahrt am Samstag einige Änderungen: "Es ist heute am Limit. Ich denke, die FIS muss bis morgen etwas tun", sagte der Zweitplatzierte. Und auch der Sieger des Rennens, Travis Ganong, bemängelte die Pistenpräperierung. Der US-Amerikaner stellte im ORF fest: "Der Schnee ist draußen griffig, aber in der Mitte haben sie gespritzt, man spürt das Eis. Die Sprünge sind sehr weit gegangen. Es ist vielleicht etwas zu viel Wasser in die Piste gespritzt worden." Der Chef-Organisator des Kandahar-Rennens Peter Fischer wies dagegen im ORF die Kritik von sich: "Die Stürze waren alle Folge von Fahrfehlern. Es ist aber natürlich nie schön, wenn der Hubschrauber aufsteigt. Jeder Sturz ist ein Sturz zu viel."