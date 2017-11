Ski alpin Viktoria Rebensburg gewinnt auch in Killington

Das zweite Rennen, der zweite Sieg: Viktoria Rebensburg aus Tegernsee hat die Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin in Killington geschlagen. Nach dem Auftaktsieg in Sölden stand sie erneut ganz oben auf dem Podium.

Die 28 Jahre alte Olympiasiegerin von 2010 dominierte auch im US-Bundesstaat Vermont. Rebensburg lag beim 15. Weltcup-Sieg ihrer Karriere überlegene 0,67 Sekunden vor Gesamtweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin (USA). Rang drei belegte Manuela Mölgg (Italien/+1,49 Sekunden).

Führung nach dem ersten Durchgang

Mit einer makellosen Vorstellung auf der "Super Star"-Piste im US-Bundesstaat Vermont fuhr Rebensburg im ersten Durchgang eine Zeit von 58,39 Sekunden heraus. Nur die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin kam mit einem Rückstand von 26 Hundertstel wenigstens in die Nähe der Zeit der Oberbayerin, die mit der Startnummer 3 fast das gesamte Rennen von der Leader's Box aus lächeln durfte. Die drittplatzierte Italienerin Manuela Mölgg hatte bereits einen Rückstand von 57 Hundertstel.

Unbeeindruckt von allen Widrigkeiten

Auch von immer schwieriger werdenden Wetterbedingungen hat sich die Tegernseerin nicht aus der Ruhe bringen lassen. Selbst ein dicker Fahrfehler konnte ihr den Sieg nicht nehmen. Die Bayerin zwar nicht ganz ohne kleine Wackler, aber vor allem in der zweiten Streckenhälfte sauber und schnell. "Ich hatte im oberen Streckenteil einen großen Fehler und war fast draußen. Danach habe ich versucht mich wieder in die Strecke zu kämpfen. Im Ziel habe ich damit nicht gerechnet", sagte Rebensburg. Doch es wurde erneut Laufbestzeit, am Ende hatte sie erneut einen deutlichen Vorsprung von 67 Hundertsteln - zweites Saisonrennen, zweiter Sieg, der 15. Weltcupsieg ihrer Karriere.

Sonst keine DSV-Starterinnen im Finale

Die beiden weiteren DSV-Starterinnen, Jessica Hilzinger (Oberstdorf) und Maren Wiesler (Münstertal), kamen nicht in die Top 30 und verpassten dadurch den zweiten Durchgang.