Viktoria Rebensburg Glücklich wieder zurück im Schnee

Viktoria Rebensburg ist erstmals nach ihrer Verletzung wieder Ski gefahren. In dreieinhalb Wochen will die beste DSV-Skirennläuferin schon beim Weltcup-Riesenslalom in Killington (USA) starten.

"Sie sind nicht sportlich dynamisch gefahren, sondern haben sich nur mal rangetastet. Die zweieinhalb Stunden sind ohne Schmerzen und Belastungsprobleme vonstatten gegangen", sagte Bundestrainer Markus Anwander. "Sie hat geschaut, wie ihr Knie und ihr Tibiakopf sich im Schnee verhalten." Wie gut es der 27-Jährigen dabei ging, zeigte sie selbst mit einem Social-Post.

Killington ist das Ziel

Viktoria Rebensburg strahlt im sozialen Netzwerk FB

Wegen eines Anfang Oktober im Training erlittenen Schienbeinkopfbruchs am rechten Knie musste die Olympiasiegerin von 2010 den Start in den WM-Winter vor eineinhalb Wochen absagen. Beim ersten Rennen in Nordamerika will die derzeit beste deutsche Skirennfahrerin aber antreten. "Killington ist nach wie vor unser Ziel, dass sie da startet. Das ist nicht unrealistisch", sagte Anwander.



Rebensburg ist derzeit die einzige deutsche Kandidatin für eine WM-Medaille und möchte im Weltcup mindestens um den Gesamtsieg im Riesenslalom fahren.