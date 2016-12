65. Vierschanzentournee Tande in Form, neun Deutsche beim Springen dabei

Daniel Andre Tande aus Norwegen dominierte die Qualifikation. Den weitestens Satz aus dem DSV-Lage schaffte Markus Eisenbichler. Bester Qualifikant wurde Stephan Leyhe. In der nationalen Gruppe überzeugte Andreas Wank.

Vor dem Auftaktspringen am Freitag (16.30 Uhr) im Hexenkessel von Oberstdorf fand die Qualifikation statt. Schnee gab es in Oberstdorf zwar nur im Bereich der Sprungschanze. Aber für die Aktiven waren die Bedingungen gut, es gab meist konstanten leichten Rückenwind.

Die zehn Weltcup-Besten waren vorqualifiziert, darunter die beiden deutschen Cracks Severin Freund und Markus Eisenbichler. Von den übrigen 60 schafften 40 den Sprung in den Wettbewerb am Freitag ab 16:45 Uhr. Insgesamt neun Teilnehmer des DSV haben es in den entscheidenden Wettbewerb geschafft.

Paarungen der Deutschen am Freitag:

Andreas Wank gegen Roman Koudeklka.

Karl Geiger gegen Severin Freund.

Noriaki Kasai gegen Richard Freitag.

Vojtech Stursa gegen Andreas Wellinger.

Pius Paschke gegen Jakub Janda.

Konstantin Schmid gegen Markus Eisenbichler.

Stephan Leyhe gegen Ryoyu Kobayashi.

Tande setzt Bestmarke, Freund außer Form

Am besten präsentierten sich bei den gesetzten Springern Andre Daniel Tande aus Norwegen und der Pole Kamil Stoch sowie die beiden Österreicher Stefan Kraft und Manuel Fettner. Markus Eisenbichler erwischte einen guten Wind und er segelte auf 137 Meter herunter, obwohl er beim Absprung sogar etwas zu spät dran war. Durch die schwache Landung bekam er aber Punkte abgezogen, was ihn auf Platz sechs zurückwarf. Severin Freund zeigte mit seinen 126,5 Metern hingegen, dass er diesmal nicht zum Favoritenkreis zählt.

Leyhe erreichte trotz ungünstiger Windphase durch seinen hervorragenden Absprung 132,5 Meter und platzierte sich direkt hinter seinen Teamkollegen auf Rang sieben. Auch Andreas Wellinger aus Ruhpolding gelangen unter diesen Bedingungen noch 129,5 Meter. Richard Freitag aus Aue erreichte durch seinen eleganten Flug 130,5 Meter. Der Oberstdorfer Karl Geiger knackte wie im Vorjahr die Qualifikation, aber nur knapp mit 124,5 Metern.

Wank bester in der nationalen Gruppe

In der nationalen Gruppe setzte Andreas Wank aus Hinterzarten mit 128 Meter ein klares Ausrufezeichen. Für das 17-jährige Talent Konstantin Schmid aus Oberaudorf waren 120,5 Meter ein guter Anfang. Johannes Schubert aus Aue erreichte hingegen nur 115,5 Meter. Bei Felix Hoffmann aus Goldlauter ging einiges schief, ihm gelangen nur 106 Meter. Der Oberaudorfer Marinus Kraus sucht immer noch den Anschluss an die Weltklasse, er kam auch diesmal nur auf 107 Meter. Weitaus besser machte es der Kiefersfeldener Pius Paschke mit einem Satz auf 122,5 Meter.

Zwei Sextette für die Springen in Deutschland

Das reguläre DSV-Aufgebot für die beiden Wettbewerbe im Heimatland bilden Weltmeisterin Severin Freund (Rastbüchl), Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Richard Freitag (Aue), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen) und Andreas Wellinger (Ruhpolding). Als Gastgeber darf der DSV sechs zusätzliche Springen bei den Heim-Wettbewerben melden. Neben Andreas Wank (Hinterzarten) und Marinus Kraus (Oberaudorf) gehen Pius Paschke (Kiefersfelden), Felix Hoffmann (Goldlauter), Constantin Schmid (Oberaudorf) und Johannes Schubert (Aue) in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen an den Start. Junioren-Weltmeister David Siegel (Baiersbronn) muss wegen einer Verletzung passen.

Alle deutschen Tourneesieger

1958: Helmut Recknagel (Zella-Mehlis)

1959: Helmut Recknagel (Zella-Mehlis)

1960: Max Bolkart (Oberstdorf)

1961: Helmut Recknagel (Zella-Mehlis)

1970: Horst Queck (Zella-Mehlis)

1973: Rainer Schmidt (Zella-Mehlis)

1974: Hans-Georg Aschenbach (Oberhof)

1976: Jochen Danneberg (Oberhof)

1977: Jochen Danneberg (Oberhof)

1982: Manfred Deckert (Klingenthal)

1984: Jens Weißflog (Oberwiesenthal)

1985: Jens Weißflog (Oberwiesenthal)

1990: Dieter Thoma (Hinterzarten)

1991: Jens Weißflog (Oberwiesenthal)

1996: Jens Weißflog (Oberwiesenthal)

2002: Sven Hannawald (Hinterzarten)