Vierschanzentournee Eisenbichler optimistisch, Freund und Hayböck krank

Markus Eisenbichler geht als Sechster nach der Qualifikation optimistisch in das Springen am Bergisel. Severin Freund muss in Innsbruck ebenso wie der Österreicher Michael Hayböck krankheitsbedingt passen.

Für Severin Freund ist die Tournee bereits in Innsbruck beendet. Der 28-Jährige verzichtet wegen eines grippalen Infekts. Bei seiner zehnten Tourneeteilnahme ist das der erste Ausstieg. Nach einer Hüft-OP im Frühjahr hatte der Tournee-Zweite der vergangenen Saison fünf Monate der Vorbereitung verpasst. Für den Rastbüchler waren die Springen deshalb diesmal enttäuschend verlaufen. Ganz anders bei Eisenbichler. Mit einer Weite von 130 Metern war der Siegsdorfer erneut der Hoffnungsträger. Allerdings konnte der Vierte der Tournee-Gesamtwertung seine Konkurrenten damit nicht arg unter Druck setzen.

Stefan Kraft (Platz 1, 134,5 Meter) und Maciej Kot (Platz 2, 132) sowie Michael Hayböck (131) und Andre Daniel Tande (132 ) kamen weiter als der Siegsdorfer. Und Piotr Zyla (Platz 3) zog wegen besserer Haltungsnoten an Eisenbichler vorbei. Der in der Tournee-Wertung führende Kamil Stoch lag bereits in beiden Trainingssprüngen vorne und verzichtete daraufhin wie schon in Garmisch-Partenkirchen auf den Start in der Qualifikation. Hayböck kann allerdings bei der Entscheidung auch nicht antreten, er leidet an einem grippalen Infekt - genauso wie sein ursprünglich als Gegner geplanter Freund.

Wellinger blitzsauber, Geiger verpatzt

Stephan Leyhe vom SC Willingen zeigte einen kleinen Skifehler in der Luft, aber bei der Landung nach 124 Metern setzte er den gewünschten Telemark. Der Ruhpoldinger Andreas Wellinger kam richtig gut mit der Bergiselschanze zurecht, durch einen blitzsauberen Satz erreichte er 126,5 Meter. Karl Geiger aus Oberstdorf war deutlich weniger hoch im Luftstand als seine Kollegen und deshalb auch deutlich kürzer, 118,5 Meter reichten gerade so für die Qualifikation. Richard Freitag aus Aue zeigte einen für seine Verhältnisse vernünftigen Sprung, 122 Meter reichten aber nur für einen Platz im Mittelfeld.

Skisprung-Legende Kasai mit 100. Vierschanzenstart

Japans lebende Skisprung-Legende Noriaki Kasai ist zum 100. Mal bei einer Station der Vierschanzentournee an den Start gegangen. Kasai sprang am Bergisel in der Qualifikation 123,5 m und erreichte damit zum 94. Mal den Wettkampf. "Unglaublich“, sagte der 44- Jährige Skiflug-Weltmeister auf Deutsch. Er wolle "noch sechs bis acht Jahre" weitermachen.

Die Paarungen der DSV-Springer

Jury Tepes (SLO) - Richard Freitag (Aue)

Dimitry Wassiliew (RUD) - Stephan Leyhe (Willlingen)

Karl Geiger (Oberstdorf) - Cene Prevc (SLO)

Mackenzie Bouyd-Clowes (CAN) - Andreas Wellinger (Ruhpolding)

Taku Takeuchi (JPN) - Markus Eisenbichler (Siegsdorf)

Severin Freund (Rastbüchl)* - Michael Hayböck AUT)*

* fällt wegen Krankheit aus.