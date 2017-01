Vierschanzentournee Tande nutzt die Gunst des Windes

Severin Freund und Michael Hayböck krank, Kamil Stoch mit einem Sturz im Trainingsdurchgang, schließlich der ständig wechselnde Wind - das Springen auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck stand unter keinem guten Stern. Nur mit Mühe brachte die Jury den ersten Durchgang über die Bühne. Nach nur einem Sprung dann der Abbruch. Als glücklicher Sieger durfte sich der Norweger Daniel Andre Tande feiern lassen, der damit auch beste Chancen hat, die Tourneewertung für sich zu entscheiden.

128,5 Meter reichten Tande knapp zum Tagessieg vor seinem Landsmann Robert Johansson und dem Russen Jewegeni Klimow. Der bisherige Führende in der Tourneewertung, Kamil Stoch (Polen), brachte als einziger der übrigen Favoriten einen anständigen Sprung nach unten und wurde Vierter. Ganz schlecht lief es für Markus Eisenbichler (Siegsdorf/112 m) und Stefan Kraft (Österreich/116 m), die Pech mit dem böigen Wind hatten. Bester Deutscher wurde Stephan Leyhe (Willingen/120,5 m) auf Rang elf. Andreas Wellinger (Ruhpolding/119 m) wurde 13., Karl Geiger (Oberstdorf/125 m) 15..

Eisenbichler sucht Schuld bei sich

Bundestrainer Werner Schuster

"Wehe, die brechen ab", sagte Eisenbichler zunächst nach seinem Hüpfer auf 112,0 m, doch wenig später machte die Jury dem widrigen Treiben ein Ende. "Ich ärgere mich eher, dass ich etwas zu früh am Tisch war. Mein Gott, es war halt einfach windig. Mal hat man es gut, mal hat man es schlecht", sagte Eisenbichler, der nur 29. wurde und damit einen Platz hinter Richard Freitag (Aue) landete.

Tande zog in der Gesamtwertung mit 710,3 Punkten sowohl am zuvor führenden Kamil Stoch (Polen/708,6) als auch am Österreicher Stefan Kraft (693,7) vorbei. Doppel-Olympiasieger Stoch war in der Probe gestürzt, trat mit schmerzverzerrtem Gesicht an und rettete Rang vier. Kraft war geschwächt von einer Virusinfektion vom Bakken gegangen und musste sich mit dem 28. Rang begnügen.

Tournee für Freund und Hayböck zu Ende

Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) hatte bereits nach der Qualifikation wegen eines grippalen Infekts die Heimreise angetreten. Auch der Österreicher Michael Hayböck, bis dahin Sechster der Gesamtwertung, ging wegen einer Magen-Darm-Erkrankung nicht an den Start.