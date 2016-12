Ausreichend Schnee Grünes Licht für Vierschanzentournee

Einige kühle Nächte und niedrige Tagestemperaturen zuletzt haben den Veranstaltern in die Karten gespielt - die Schneekanonen sind bereits seit Wochen in Betrieb. Tournee-Präsident, Michael Maurer, Vorsitzender SC Partenkirchen, freut sich: "Wir konnten in allen Orten entsprechend beschneien und haben in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Bischofshofen bereits mit der Präparierung der Schanzen begonnen", so Maurer. Nächste Woche wird dann noch die Schanze in Innsbruck präpariert.

Großes Interesse bei den Fans

Die guten Ergebnisse der deutschen und österreichischen Skispringer hätten bereits ein riesiges Interesse der Fans geweckt, der Kartenvorverkauf liege auf einem Rekordniveau. "Wenn man den 14. Dezember als Stichtag nimmt, dann haben wir die beste Nachfrage seit Jahren", sagte Stefan Huber, Geschäftsführer der Skisport- und Veranstaltungs GmbH und Generalsekretär beim Auftaktspringen in Oberstdorf.