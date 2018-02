Nordic Day Oberstdorf Wintersporterlebnis mit Profis

Abseits alpiner Pisten können Fans nordischer Sportarten während der Nordic Week vom 17. Februar bis zum 3. März 2018 die Oberstdorfer Winterlandschaft in all ihren Facetten kennen lernen. Höhepunkt ist der Nordic Day am 18. Februar im Langlaufstadion Ried.