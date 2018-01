City-Event in Stockholm Titelverteidiger Straßer wird Dritter

Der Münchner Linus Straßer hat beim City-Event von Stockholm zwar seinen Sieg aus der Vorsaison nicht verteidigt. Er erreichte aber Platz drei und konnte damit sein drittes Podium in Serie in dieser K.o.-Disziplin feiern.

Der 25-Jährige gewann das kleine Finale gegen den Schweizer Luca Aerni. Der Sieg ging diesmal an Ramon Zenhäusern aus der Schweiz, der im Finale den den Schweden Andre Myhrer schlug. Straßer bewies aber einmal mehr, wie sehr ihm der Parallel-Slalom Spaß macht. In der ersten Runde schaltete der Münchner den Norweger Henrik Kristoffersen aus, im Viertelfinale den Schweden Mattias Hargin. Im Halbfinale scheiterte der für den TSV 1860 München am Schweizer Ramon Zenhäusern, konnte sich aber so für den Lauf um Rang drei qualifizieren.

Damen bereits im Halbfinale nicht mehr dabei

Bei den Damen holte sich Nina Haver-Løseth aus Norwegen Platz eins vor Wendy Holdener aus der Schweiz und der Slowakin Petra Vlhova. Aus dem deutschen Team kam Christina Geiger ins Viertelfinale, für Lena Dürr und Marina Wallner war schon in der ersten Runde Schluss.