Abfahrt in Kitzbühel Dreßen feiert Sensationssieg auf der "Streif"

Überragendes Ergebnis für die Abfahrer des Deutschen Skiverbands (DSV) beim Hahnenkammrennen 2018: Nach einer furiosen Fahrt auf der Streif feierte der Mittenwalder Thomas Dreßen den ersten Weltcupsieg seiner Karriere - ausgerechnet beim legendären Abfahrtsrennen in Kitzbühel. "Ich kann es noch gar nicht glauben", sagte Dreßen nach seiner Fahrt in der ARD. Der letzte deutsche Sieg bei der Abfahrt in Kitzbühel liegt 39 Jahre zurück: 1978 und 1979 gewann Sepp Ferstl.

Deutschland, Schweiz und Österreich auf dem Podium

Hinter dem Deutschen landeten landeten der Schweizer Beat Feuz (0,20 Sekunden Rückstand) und der Österreicher Hannes Reichelt (0,41 Sekunden) auf dem Podium. Zu einem tollen Ergebnis fuhr auch Andreas Sander auf Rang Sechs.

Spannender Rennverlauf

Bei tollen Bedingungen auf der "Streif" mit Neuschnee auf der Piste und guter Sicht entwickelte sich ein spannender Rennverlauf. Der Österreicher Hannes Reichelt eröffnete das Rennen mit einer starken Fahrt vor allem im unteren Teil der Strecke, die ihn lange an der Spitze hielt. Auch der norwegische Vortagessieger im Super-G und Mitfavorit Aksel Lund Svindal kam nicht an Reichelts Zeit heran. Dann kam Beat Feuz und fuhr auf den zwischenzeitlichen Rang eins. Lange sah es so aus, als könnte kein anderer Abfahrer mehr Feuz von dort verdrängen - denn alle Favoriten waren bereits im Ziel. Doch Thomas Dreßen setzte überraschend nochmal einen drauf und konnte im Ziel unter den Augen von Slalomstar Felix Neureuther lautstark jubeln.

Mehrere Stürze

Überschattet wurde das Hahnenkamrennen wieder einmal von mehreren Stürzen. Unter anderem landeten der Italiener Christof Innerhofer und der Amerikaner Jared Goldberg in den Fangnetzen. Sie blieben aber zumindest auf den ersten Blick unverletzt.

Vonn siegt bei Abfahrt in Cortina d'Ampezzo

Bei der Damen-Abfahrt in Cortina D'Ampezzo hat Skistar Lindsey Vonn am Vormittag ihren ersten Sieg in der Abfahrt in diesem Winter gefeiert. Vonn distanzierte die zweitplatzierte Tina Weirather aus Liechtenstein und ihre Teamkollegin Jacqueline Wiles um fast eine Sekunde. In der ARD sagte Vonn nach dem Rennen: «Sonnenschein, Sieg, es geht nicht besser.» In Cortina hat die US-Amerikanerin nun schon zwölfmal gewonnen und erreichte zum 19. Mal das Podest. Mit 33 Jahren trug sich Vonn als älteste Abfahrts-Siegerin in die Geschichtsbücher ein.