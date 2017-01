City-Slalom in Stockholm Linus Strasser feiert Sensationssieg

Favoritensieg bei den Damen, Favoritensterben bei den Herren am Hammarbybacken in Stockholm. Der einzige DSV-Fahrer im Teilnehmerfeld sorgte mit seinem Erfolg dabei für die größte Überraschung. Strasser schaltete nacheinander Topfavorit Henrik Kristoffersen (Norwegen), Stefano Gross (Italien) und Lokalmatador Mattias Hargin (Schweden) aus, ehe er im Finale auch den Franzosen Alexis Pinturault bezwang. Strasser hat damit auch das Ticket für die Ski-WM in St. Moritz in der Tasche.

Wie Kristoffersen schied auch Marcel Hirscher (Österreich) in der ersten Runde aus. Neureuther hatte wegen seiner Kapselzerrung im linken Knie verzichtet - und so Platz für Straßer gemacht.

Shiffrin vor Velez Zuzulova

Bei den Frauen setzte sich Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin (USA) im Finale gegen Veronika Velez-Zuzulova aus der Slowakei (+0,44) durch. Dritte wurde die Norwegerin Nina Loeseth. Deutsche Fahrerinnen waren nicht am Start.