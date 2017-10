Sommer-Grand-Prix-Finale Wellinger wird Zweiter in Klingenthal

Andreas Wellinger ist beim Finale des Sommer-Grand-Prix der Skispringer nur knapp am Sieg vorbeigeschrammt. Der Ruhpoldinger musste sich in Klingenthal nur dem Polen Dawid Kubacki geschlagen geben. Jetzt geht es weiter Richtung Olympia-Vorbereitung.

Mannschafts-Olympiasieger Andreas Wellinger hat seine Knieverletzung aus dem Sommer gut weggestecckt und ist auf dem Weg zu alter Stärke. Beim Sommer-Grand-Prix in Klingenthal wurde er Zweiter mit Sprüngen auf 141 und 127 Metern. Mit fünf Siegen in fünf Wettkämpfen gewann Kubacki unangefochten die Sommerserie. In Klingenthal verdrängte der Pole den nach dem ersten Durchgang führenden Wellinger noch von der Spitze, schaffte 140 und 130 Meter.

Leyhe wird Zwölfter

Dritter wurde der Norweger Johann Andre Forfang. Bei teilweise schwierigen Bedingungen im Vogtland konnten von den deutschen Springern lediglich noch Stephan Leyhe aus Willingen und der Oberstdorfer Karl Geiger als 17. überzeugen. Der etablierten Auswahlspringer Markus Eisenbichler und Richard Freitag erreichten nur mit Mühe das Finale der besten 30 und mussten sich mit den Rängen 21 und 30 begnügen.

Führrungsrolle im Team bleibt bei Wellinger

Nach dem erneuten Kreuzbandriss von Severin Freund ist der 22-Jährige aus Ruhpolding wie schon im letzten Winter voraussichtlich auch auf dem Weg zu den Olympischen Spielen im Februar 2018 in Pyeongchang die Nummer eins im deutschen Team. Das scheint ihn jedoch wenig zu beeindrucken. Im vergangenen Jahr führte ihn der zusätzliche Druck zum Mixed-Weltmeister sowie zu zwei Silbermedaillen in den Einzelentscheidungen bei der WM in Lahti. Wellinger scheint dadurch derart gereift, dass er auch im Olympia-Winter wieder ganz vorn dabei sein könnte.

"Ich möchte in den nächsten Wochen und Monaten mit viel Training gerne noch besser werden und dann mal abwarten, wofür es im Winter noch reicht." Andreas Wellinger

Wichtig für Wellinger wird sein, ob sein lädiertes Knie hält. Das zwang ihn dazu, nur drei der acht Wettbewerbe zu springen. "Größtenteils ist es in Ordnung, manchmal zwickt es aber noch. Unter voller Belastung bekommt man es aber auch nicht so leicht los, sondern muss es im Blick behalten", sagte der Ruhpoldinger.