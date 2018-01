Olympiahofffnung Hofmeister fährt zweiten Saisonsieg ein

Hofmeisters Triumph beim Finale des Parallel-Riesenslaloms im slowenischen Rogla überlagerte das Olympia-Aus der einstigen Medaillengewinnerinnen Amelie Kober (Fischbachau) und Anke Wöhrer (Bernau). Das Duo konnte seine letzte Chance zur Erfüllung der nationalen Norm nicht nutzen und scheiterte in Slowenien bereits in der Qualifikation. Beide hatten zuletzt mit Verletzungen bzw. langwierigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. "Die Enttäuschung ist sehr groß, ich wäre so gerne für meinen Sohn zu Olympia gefahren", sagte Kober (30). Nach mehreren Operationen und einer erst acht Wochen zurückliegenden Sprunggelenksverletzung müsse sie "froh sein, schon wieder einigermaßen mithalten zu können. Ich habe alles versucht, aber es hat leider nicht geklappt."

Auch Jörg und Bussler mit Olympia-Norm

Neben Hofmeister haben sich Selina Jörg (Bad Hindelang) und Carolin Langenhorst (Bischofswiesen) für Olympia qualifiziert. Jörg schied am Sonntag im Viertelfinale aus, Langenhorst im Achtelfinale. Ester Ledecka (Tschechien) verzichtete nach ihrem 13. Weltcup-Erfolg am Samstag auf das zweite Rennen. Bei den Männern erfüllte Stefan Baumeister (Feldkirchen-Westerham) am Samstag mit seinem besten Saisonergebnis als Siebter die nationale Norm. Neben ihm schaffte das nur Patrick Bussler (Aschheim), der am Sonntag als letzter Deutscher im Achtelfinale ausschied. Die Tagessiege gingen an die österreichischen Weltmeister Andreas Prommegger und Benjamin Karl.

Snowboardcrosser Berg und Fischer verletzt

Die beiden Olympia-Teilnehmer Paul Berg und Jana Fischer haben sich beim Team-Weltcup der Snowboardcrosser im türkischen Erzurum verletzt. Paul Berg, der im Dezember seinen zweiten Weltcup-Sieg gefeiert hatte, stürzte am Sonntag im Viertelfinale und kam mit seinem Partner Martin Nörl auf den 14. Rang. Bundestrainer Bernard Loer geht von einer Gesäßprellung bei Berg aus. "Es sieht danach aus, dass er nächste Woche wieder starten kann. Wir sind guter Dinge", so Loer. Fischer zog sich im Training eine leichte Gehirnerschütterung zu. Die 18-Jährige werde zu weiteren Untersuchungen nach Hause reisen, sagte Loer. "Wir gehen davon aus, dass es nicht so dramatisch ist, wie im ersten Moment gedacht." Die junge deutsche Snowboarderin hatte am Samstag Platz acht erreicht und damit das beste Ergebnis ihrer Karriere erzielt. Damit hatte die Schülerin ihre Form vor den Olympischen Winterspielen in Südkorea unterstrichen. Die Qualifikation für Südkorea hatte sie schon zuvor sicher.