Rennsnowboarderinnen Jörg & Co für die WM-Saison neu aufgestellt

Amelie Kober ist noch in Reha, Isabell Laböck kann wieder trainieren und Selina Jörg hat schon die WM im Visier. Die Vorzeigefrauen der deutschen Rennsnowboarder sind noch nicht alle fit. Doch in dieser Saison haben sie starke Nachwuchsfahrerinnen mit im Team.

Das Aushängeschild für den deutschen Snowboardverband sind die schnellen Frauen. Am Donnerstag startet für sie die neue Weltcupsaison mit einem Parallelriesenslalom im italienischen Carezza. Über Jahre haben Isabella Laböck, Amelie Kober & Co im Alleingang für Medaillen gesorgt, das soll sich in Zukunft jedoch ändern.

Kober noch in Reha, Laböck noch nicht schmerzfrei

Amelie Kober hatte mittlerweile mehr Knieoperationen in Serie als olympische Medaillen. Und noch immer muss das selbst ernannte "Hinkebein vom Wendelstein" in der Reha kämpfen. Immerhin einen Schritt weiter ist Weltmeisterin Isabella Laböck. Allerdings gibt sie zu: "Ich würde Lügen, wenn ich sagen würde, ich bin komplett schmerzfrei. Und so schau ich wirklich von Trainingstag zu Trainingstag." Zumindest ein Gutes hatte ihr lange Rehazeit. Dort hat sie den Fürther Fußballer Ilir Azemi kennen und lieben gelernt. Eine Beziehung im Anfangsstatus, verheiratet ist mittlerweile die ebenfalls noch angeschlagene olympische Silbermedaillengewinnerin Anke Karstens. Sie heißt jetzt Wöhrer.

Die sportlich Beste ist aber aktuell Selina Jörg. Vor allem bei der Weltmeisterschaft vom 7. bis 19. März in der Sierra Nevada will sie endlich ihre erste Medaille bei einem Großereignis holen. "Auf jeden Fall. Ich glaub jetzt nach zwei vierten Plätzen sowohl bei Olympia als auch bei der WM ist es jetzt wirklich mal an der Zeit. Das große Ziel ist, dass es dieses Jahr auf jeden Fall klappt."

Ramona Hofmeister fühlt sich wohl im Team

Neben den alten Bekannten ist in der vergangenen Saison auch ein junges Gesicht nach vorne gebrettert. Ramona Hofmeister hat sich Platz drei beim Weltcupfinale in Winterberg gesichert. Mit ihren erst 20 Jahren fühlt sich die Juniorenweltmeisterin aus Bischofswiesen total akzeptiert bei den etablierten Laböck, Kober & Co. "Das ist super. Ich hab mich da gleich Willkommen gefühlt. Und die haben mich herzlich aufgenommen im Team. Das passt."

Dagegen überhaupt nicht gepasst hat in den letzten Jahren die Förderung der Freestyle-Disziplinen. Rund um Leilani Ettel, das erst 15-jährige Münchner Megatalent in der halben Schneeröhre Halfpipe, wurden jetzt endlich die notwendigen Strukturen geschaffen. Was für Leilani in ihrer ersten richtigen Saison natürlich nur positiv sein kann: "Wir sind jetzt endlich ein richtiges Team. Ich freu mich auch schon Mega drauf", sagt die Ettel, die sich auch darauf freut, jetzt viel durch die Welt zu fliegen.

Mittermüller hat ehrgeizige Ziele

Leilani steht am Anfang ihrer Karriere, Slopestylerin Silvia Mittermüller will es mit 31 noch mal so richtig wissen, wie ihr Weltcupsieg im März in Tschechien gezeigt hat. Das große Ziel ist die erste Olympia Qualifikation. Dabei soll sie die bittere Meniskusverletzung kurz vor Saisonbeginn nicht lange aufhalten. "Meine realistische Hoffnung ist, für den ersten Slopestyle-Weltcup wieder da zu sein", sagt Mittermüller optimistisch. Denn "laut Physio ist es immer noch eine Ansage, weil der durchschnittliche Fußballspieler nach so einer Verletzung wohl nicht nach drei Monaten wieder auf dem Feld steht." Allerdings räumt sie ein: "Muskulär brauch ich halt noch ein bisschen." Dieser Comebackplan klingt bei "Silly", wie sie alle nennen, schon ein bisschen verrückt. Aber eines bleibt auch im deutschen Team wie immer: Snowboarder haben ihren eigenen Kopf.