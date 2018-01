Skiflug-WM Deutsche Adler fliegen knapp an Medaillen vorbei

Bei der Skiflug-WM in Oberstdorf ist Team Deutschland knapp an einer Medaille vorbeigeflogen. Die DSV-Adler mussten sich nach acht Flügen als Vierte Titelverteidiger Norwegen, Slowenien und Polen geschlagen geben.

Die deutschen Ski-Adler haben bei der Skiflug-WM in Oberstdorf am Sonntag eine Medaille im Mannschaftswettbewerb als Vierter verpasst. In der Besetzung Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler und Freitag fehlten am Ende umgerechnet knapp zehn Meter auf Bronze. Angeführt von den Top-Athleten Wellinger (226 und 212 Meter) und Freitag (221,5 und 216,5 Meter) lieferten sich die Schützlinge von Bundestrainer Werner Schuster ein enges Duell mit Polen um Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch.

Undankbarer vierter Platz

Im sechsten von acht Sprüngen patzte Leyhe mit einem Flug auf 186,5 Meter und verlor damit fast 20 Meter auf seinen polnischen Gegenpart. Weil auch Eisenbichler weiter an Boden verlor, blieb am Ende der undankbare vierte Rang. Topfavorit Norwegen mit dem neuen Weltmeister Daniel Andre Tande war dagegen im Teamspringen nicht zu schlagen. Rang fünf belegte Österreich.