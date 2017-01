Vierschanzentournee Stoch mit Tourneesieg - Eisenbichler bester Deutscher

Der Doppel-Olympiasieger Stoch entschied am Dreikönigstag den Schanzen-Krimi gegen den Norweger Tande für sich: Mit 134,5 und 138,5 Metern feierte der Gesamtsieger zugleich den Tagessieg. Tande dagegen unterlief beim zweiten Sprung bei nur 117 Metern ein krasser Fehler, er hatte Glück, dass er nicht stürzte. Gesamtzweiter wurde Stochs Landsmann Piotr Zyla vor Tande.

Eisenbichler bester Deutscher

Die DSV-Adler, die zum Abschluss erstmals bei der diesjährigen Tournee aufs Podium fliegen wollten, verpassten das Ziel relativ klar klar waren aber wieder einmal im Verfolgerfeld sehr präsent. Richard Freitag landete in Bischofshofen mit 130,5 und 134 Metern auf dem sechsten Rang. Stephan Leyhe wurde Achter, Karl Geiger Neunter. Für Markus Eisenbichler blieb nur der 13. Platz, womit er nicht zufrieden war. Insgesamt ist der Oberbayer aus Siegsdorf als Gesamt-Siebter aber bester Deutscher und zeigte eine gute Leistung über den gesamten Wettbewerb hinweg.

In der Gesamtwertung lagen am Ende drei Deutsche unter den besten Elf: Leyhe wurde direkt hinter Eisenbichler Achter, Freitag verbesserte sich noch auf Rang elf.

Geheimfavorit Wellinger vorzeitig raus

Geheimfavorit Andreas Wellinger schied im K.o.-Duell gegen Teamkollege Markus Eisenbichler vorzeitig aus. Nach seinem Schanzenrekord im Training auf 144,5 Metern reichte es diesmal nur zu 123 Metern. Der Ruhpoldinger sagte: "Der Sprung war extrem aggressiv, aber bei dem Rückenwind und der Luken-Nummer ging das nicht. Da brauchte man den perfekten Sprung, der war es jetzt nicht. Bei Aufwind hätte der Sprung sicherlich funktioniert."

Ex-DSV-Trainer sorgte für Stoch-Renaissance

Stochs Erfolg ist auch der Verdienst eines ehemaligen DSV-Trainers: Der Österreicher Stefan Horngacher ist der Architekt des polnischen Aufschwungs. Der ehemalige Weltklasse-Athlet kehrte vom Deutschen Ski-Verband, wo er als Assistent von Bundestrainer Werner Schuster und Nachwuchscoach gearbeitet hatte, zu den Polen zurück. Stoch kennt er bereits aus dem B-Kader. Unter anderem nahm er dem erfolgsbessessenen Olympiasieger den Druck: "Kamil ist extrem ehrgeizig. Er grübelt schon, wenn er Zweiter wird." Nun sagte Stoch: ". Ich muss nicht immer der Beste sein, es reicht mir, einer der Besten zu sein.“

Stochs Sammlung komplett

Für die vier Springen der Tournee war das eine sehr gute Herangehensweise. In Oberstdorf, Garmisch und Bischofshofen wurde er Zweiter. Erstmals seit Janne Ahonen (Finnland) 1999 gewann ein Springer die Gesamtwertung ohne einen Einzelerfolg. Selbst ein Trainingssturz in Innsbruck, der ihm heftige Schulterschmerzen bereitete, konnte den 29-Jährigen nicht stoppen. Nur die Tournee fehlte Stoch noch in seiner Erfolgssammlung: Da standen schon Olympiasieg, WM-Gold und Gesamt-Weltcup-Erfolg. In den vergangenen zwei Jahren konnte er daran aber nicht mehr anknüpfen. In der Vorsaison blieb Stoch ohne Weltcup-Sieg und wurde nur 22. im Weltcup.