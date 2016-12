Vierschanzentournee Eisenbichler gewinnt Quali fürs Neujahrsspringen

Markus Eisenbichler, schon beim Auftaktspringen in Oberstdorf als Sechstplatzierter bester Deutscher, hat seine Ambitionen auf einen Podestplatz in Garmisch-Partenkirchen und einen Spitzenplatz in der Tourneewertung mit einem starken Qualisprung untermauert. Der 25-Jährige ließ mit 138 Metern und 141,8 Punkten die komplette Weltelite hinter sich, darunter auch Oberstdorf-Sieger Stefan Kraft (Österreich/139,9 Punkte), Manuel Fettner (Österreich/138,4) und Tournee-Mitfavorit Daniel Andre Tande (Norwegen), der Achter wurde. Der Pole Kamil Stoch, Zweiter in Oberstdorf, verzichtete auf seinen Qualisprung und ist am Neujahrstag damit K.o.-Gegner Eisenbichlers.

Auch Stephan Leyhe in den Top Ten

Severin Freund in Garmisch-Partenkirchen

Gute Ergebnisse erzielten auch Stephan Leyhe als Neunter (134,5 Meter), Richard Freitag (12.) und Andreas Wellinger (16.). Weltmeister Severin Freund landete nur bei 127 Metern und damit auf einem enttäuschenden 20. Rang. Sein Gegner in der K.o.-Runde wird der Finne Antti Aalto sein. Richard Freitag bekommt es mit Jurij Tepes (Slowenien) zu tun, Stephan Leyhe mit dem Polen Jan Ziobro und Andreas Wellinger mit dem Tschechen Roman Koudelka.

"Ich habe mit vorgenommen, locker zu bleiben und mein Ding zu machen. Das gelingt mir bei der Tournee bisher ganz gut", sagte ein offenbar gänzlich unbeeindruckter Markus Eisenbichler in der Sportschau. Bundestrainer Werner Schuster sagte: "Markus hat hier einen guten Auftakt hingelegt. Er muss auf seine Fähigkeiten vertrauen und nicht das Haar in der Suppe suchen. Wir lenken ihn mit Alltagsgeschichten ein bisschen ab."

Die deutschen Paarungen im ersten Durchgang

Kamil Stoch (POL) - Markus Eisenbichler (Siegsdorf)

Constantin Schmid (Oberaudorf) - Piotr Zyla (POL)

Jan Ziobro (POL) - Stephan Leyhe (Willingen)

Jurij Tepes (SLO) - Richard Freitag (Aue)

Roman Koudelka (CZE) - Andreas Wellinger (Ruhpolding)

Pius Paschke (Kiefersfelden) - Dawid Kubacki (POL)

Antti Aalto (FIN) - Severin Freund (Rastbüchl)

Kevin Bickner (USA) - Karl Geiger (Oberstdorf)

Andreas Wank (Hinterzarten) - Mackenzie Boyd-Clowes (CAN)