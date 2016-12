Vierschanzentournee Eisenbichler bei Kraft-Sieg guter Sechster

Markus Eisenbichler hat beim Auftaktspringen der 65. Vierschanzentournee nur knapp einen Podestplatz verpasst. Der 25-Jährige belegte am Freitag vor 25 500 Fans in Oberstdorf mit Sprüngen auf 135 und 133,5 Meter den sechsten Rang, erhielt sich aber alle Chancen in der Gesamtwertung. Vor dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen liegt Eisenbichler knapp 15 Punkte hinter Auftaktsieger Stefan Kraft.

"Die Weite hat nicht gefehlt, ich muss nur normal landen. Das ärgert mich extrem. Ich habe aber bewiesen, dass ich es drauf habe." Markus Eisenbichler

Drei Österreicher auf vorderen Plätzen

Oberstdorf-Sieger Stefan Kraft

Stefan Kraft gewann mit Weiten von 139 und 134,5 Metern. Das österreichische Sprungteam zeigte eine beeindrucckende Mannschaftsleistung und schloss neben dem Sieger durch Michael Hayböck und Manuel Fettner auf den Plätzen drei und fünf ab. Der Pole Kamil Stoch erreichte Rang zwei, Daniel Andre Tande schloss den Wettbewerb in Oberstdorf mit Platz vier ab.

"Es hört sich doof an, aber die Gesamtwertung ist für mich nicht das bestimmende Thema. Es war von Anfang an klar, dass die Tournee zu früh kommt." Severin Freund

Weitere sechs DSV-Adler mit Weltcuppunkten

Severin Freund reagiert auf seinen Sprung

Der letztjährige Oberstdorf-Sieger Severin Freund (Rastbüchl) belegte mit 129,9 Punkten nur den 20. Rang und hat schon alle Chancen auf den Gesamtsieg verspielt. Zweitbester DSV-Adler vor 25.500 Zuschauern war Richard Freitag (Aue) auf dem 14. Platz. Andreas Wellinger (Ruhpolding) und Stephan Leyhe (Willingen) folgten auf den Positionen 15 und 17, Andreas Wank (Hinterzarten) und Karl Geiger (Oberstdorf) belegten die Plätze 20 und 27. Insgesamt sammelten somit sieben der neun DSV-Adler Weltcup-Punkte.

Die Paarungen im ersten Durchgang

Andreas Wank (125,8 Punkte) gegen Roman Koudeklka (115,7 Punkte)

Karl Geiger (129,5)* gegen Severin Freund (129,9)

Noriaki Kasai (127,1) gegen Richard Freitag (137,1)

Vojtech Stursa (132,4) gegen Andreas Wellinger* (131,6)

Pius Paschke (124,7) gegen Jakub Janda (130,3)

Stephan Leyhe (136,0) gegen Ryoyu Kobayashi (104,1)

Konstantin Schmid (102,2) gegen Markus Eisenbichler (148,2)

* weiter gekommen als Lucky Looser

Alle deutschen Tourneesieger

1958: Helmut Recknagel (Zella-Mehlis)

1959: Helmut Recknagel (Zella-Mehlis)

1960: Max Bolkart (Oberstdorf)

1961: Helmut Recknagel (Zella-Mehlis)

1970: Horst Queck (Zella-Mehlis)

1973: Rainer Schmidt (Zella-Mehlis)

1974: Hans-Georg Aschenbach (Oberhof)

1976: Jochen Danneberg (Oberhof)

1977: Jochen Danneberg (Oberhof)

1982: Manfred Deckert (Klingenthal)

1984: Jens Weißflog (Oberwiesenthal)

1985: Jens Weißflog (Oberwiesenthal)

1990: Dieter Thoma (Hinterzarten)

1991: Jens Weißflog (Oberwiesenthal)

1996: Jens Weißflog (Oberwiesenthal)

2002: Sven Hannawald (Hinterzarten)