Neujahrsspringen Eisenbichler springt knapp am Podest vorbei

Zweiter wurde Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen vor Auftaktsieger Stefan Kraft aus Österreich.

Als Halbzeit-Vierter noch Sieg vor Augen

Nach dem ersten Durchgang durfte Eisenbichler sogar noch auf den ganz großen Coup hoffen. Der 25-Jährige ging mit einer Weite von 136,5 Metern als Halbzeit-Vierter ins Finale. Sein Rückstand auf den führenden Tande betrug lediglich 4,3 Punkte. Zweiter nach dem ersten Sprung war Auftaktsieger Stefan Kraft aus Österreich vor dem Polen Piotr Zyla.

Stoch führt in Gesamtwertung

In der Gesamtwertung übernahm Stoch nach zwei von vier Wettbewerben mit 591,2 Punkten die Führung vor Kraft (590,4), der die Tournee bereits vor zwei Jahren gewinnen konnte. Dritter ist jetzt Tande (584,6), Eisenbichler folgt mit 572,0 Zählern auf Rang vier.

Leyhe holt bestes Weltcup-Ergebnis

Das deutsche Team zeigte gegenüber der Auftaktveranstaltung in Oberstdorf einen verbesserten Auftritt. So lag Stephan Leyhe aus Willingen nach seinem ersten Sprung mit 135,5 Metern auf dem siebten Platz und setzte im zweiten Durchgang bei 134 Metern auf. Am Ende reichte es zu Platz acht, dem besten Weltcup-Ergebnis seiner Karriere. Auch Andreas Wellinger startete verheißungsvoll ins neue Jahr: Der Team-Olympiasieger kam im ersten Durchgang auf 133 Meter und sicherte sich mit anschließenden 131 Metern Rang 13. Richard Freitag kam mit 131 und 131,5 Metern auf den 15. Platz. Weiter seiner Form hinterher läuft dagegen die etatmäßige deutsche Nummer eins, Severin Freund: Der Niederbayer, der 2016 auf der Olympiaschanze noch Dritter wurde, landete mit 128,5 und 131,5 Metern nur auf Rang 21. Andreas Wank (Hinterzarten) kam auf Rang 26 (239,0), Karl Geiger (Oberstdorf) holte als 28. (236,5) noch Weltcup-Punkte. Aus deutscher Sicht verfehlten wie in Oberstdorf einzig Pius Paschke aus Kiefersfelden als 33. und der Oberaudorfer Constantin Schmid als 49. den zweiten Durchgang.