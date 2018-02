Skispringen in Willingen Freitag verpasst Sieg um 44 Zentimeter

Der gerade erst von einem Magen-Darm-Infekt genesene Skiflug-Weltmeister aus Norwegen sprang vor rund 20.000 Zuschauern auf 148,0 und 146,5 Meter. Mit 261,3 Punkten lag er hauchdünn vor dem 26-jährigen Sachsen, der mit 149,5 und 141,5 Metern auf 260,5 Punkte kam. Dritter wurde der Pole Dawid Kubacki. Sein nach dem ersten Durchgang noch führender Landsmann Kamil Stoch fiel auf Platz vier zurück.

Gesamt-Weltcup-Führung für Freitag

Mit seinem achten Podestplatz in der laufenden Saison baute Freitag die Führung im Gesamt-Weltcup vor Stoch aus.

Wellinger fehlen 2,2 Punkte zum Podest

Zweitbester Deutscher war Andreas Wellinger aus Ruhpolding, der im Vorjahr in Willingen das Einzelspringen gewonnen hatte. Der Vizeweltmeister landete nach Sprüngen auf 143,5 und 141,5 Meter mit 252,6 Punkten auf Platz fünf. Zum Podest fehlten ihm lediglich 2,2 Zähler.

Die weiteren deutschen Springer

Der WM-Dritte Markus Eisenbichler aus Siegsdorf blieb mit Platz zwölf erneut hinter den Erwartungen zurück. Der Oberstdorfer Karl Geiger fiel nach starkem ersten Sprung noch von Platz neun zurück und wurde 14. Lokalmatador Stephan Leyhe kam auf Rang 16.

Von Willingen nach Pyeongchang

Am Sonntag findet in Willingen ein weiteres Einzelspringen statt, eine Qualifikation dafür wird nicht mehr ausgetragen. Am Montag reisen die deutschen Skispringer vom Frankfurter Flughafen aus nach Südkorea ab.