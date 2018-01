Skifliegen Freitag ist bei der WM in Oberstdorf wieder am Start

Freitag hatte Zeit, mit Physiotherapie seinen Sturz von Innsbruck aufzuarbeiten und ist "guter Dinge, dass das Springen bei der Skiflug-WM wieder funktionieren wird. Ich bin zwar noch nicht 100 Prozent schmerzfrei, aber guter Dinge, dass es trotz alledem gut funktionieren wird."

Auch der Bundestrainer sieht den Start optimistisch aber bremst noch zu hohe Erwartungen an seinen Star ein: "Richard Freitag ist zurück im Team und fühlt sich fit. Dennoch müssen wir nach der Pause abwarten, wie er wieder in die Wettkämpfe kommt", sagte Schuster. "Dem Team tut es gut, dass wir in der derzeit absoluten Top-Besetzung antreten. Bei Richard ist derzeit von medizinischer Seite her alles ok." Allerdings: "Wie sein aktuelles Flugvermögen aussieht, ist nach der zweiwöchigen Pause schwer abzuschätzen. Wir werden sehen, wie er ins Training und in die Sprünge reinkommt."

Rückkehr nach Sturz

Freitag war bei der Vierschanzentournee in Innsbruck gestürzt und hatte zuletzt wegen einer Verletzung an der Hüfte aussetzen müssen. Er gilt als heißer Kandidat auf eine Medaille bei der Flug-WM in seiner neuen Wahlheimat. Neben Freitag nominierte Bundestrainer Werner Schuster auch Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Stephan Leyhe.