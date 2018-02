Herausforderung Einmal gegen Bode Miller fahren

Es ist der Traum vieler Hobbysportler: Einmal gegen einen echten Vollprofi antreten. Bei großen Golfturnieren gehört so etwas längst zur Turnierwoche. Beim Skifahren kommt es dagegen eher selten vor.

Viele ehemalige Olympiasieger veranstalten zwar gegen ordentliche Teilnahmegebühr Skitage und auch ganze Wochen mit Hobbyskifahrern, aber über gemütliches Cruisen geht das selten hinaus. Im italienischen Andalo in den Brenta-Dolomiten durften sich nun ganz normale Skitouristen mal direkt mit Olympiasieger und Weltmeister Bode Miller im Riesenslalom messen.

Wertvolle Tipps vom Weltcupsieger

Bode Miller

Auch Fitnessmagazinreporter Taufig Khalil war dabei und konnte viel vom 33-fachen amerikanischen Weltcupsieger lernen. Vor dem Rennen auf der Olympionico Piste, auf der sonst die Norweger um Aksel Lund-Svindal trainieren, gab Miller wertvolle Tipps.

Für den einstigen Ski-Superstar ist das wichtigste vor jedem Rennen, das man nur gut aufgewärmt an den Start gehen darf. "Skirennen bedeuten in der Regel eine kurze Belastung mit extrem hoher Intensität“, so Miller. Außerdem empfiehlt der Kombinations-Olympiasieger von Vancouver 2010 eine ordentliche Besichtigung des Kurses. Für das Rennen selbst rät der 40-Jährige, Technik und Stil zu vernachlässigen und stattdessen mit höchster Intensität von Tor zu Tor zu fahren.

Taufig Khalil

"Try it Harder“ - "Versuch es Härter“ war dann auch Millers absolutes Motto, mit dem er viele Siege eingefahren hat. Im Rennen schlug der Profi unseren Reporter auf der 350 Meter Piste mit 14 Toren dann zwar um sieben Sekunden, war aber von der Angriffslust des Amateurs begeistert.

