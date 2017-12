Spektakuläre Bilder "Ski am Limit" mit Felix Neureuther

Drei Topathleten stehen im Mittelpunkt: Felix Neureuther, Sven Kueenle und Paddy Graham. Den Alpin Star, den Top Freerider und das Freestyle Ass verbindet die Leidenschaft zum Skifahren, zum Schnee, zu den Bergen. Doch Skifahren ist nicht Skifahren: Es gibt unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Grenzerfahrungen. Deshalb ist das Gleiche eben ist nicht dasselbe.

"Sven, Paddy und mich verbindet der Wunsch, Grenzen zu verschieben und neue Dimensionen auszuprobieren. Im gemeinsamen Erleben dieser Leidenschaften sind wir eine verschworene Einheit." Felix Neureuther

Nahe dran wie selten

Nachdem die Fans von Felix Neureuther nach seinem Kreuzbandriss auf ihren Star in dieser Saison leider verzichten müssen, kommen sie dem Garmischer in diesem Film sehr nahe. Nie zuvor durfte ihn ein Kamerateam bei Weltcuprennen hinter den Kulissen so nahe begleiten. Der Publikumsliebling gibt bei den Slalomklassikern von Kitzbühel und Schladming intime Einblicke in die umfangreichen Vorbereitungen und das Innenleben seines Teams im Hintergrund. Und dann war da ja noch das emotionale Happyend bei der Ski WM in St. Moritz.

TV-Termin

Am 30. Dezember zeigt Das Erste im Anschluss an die Vierschanzentournee in Oberstdorf (ca. 19.15 Uhr) die außergewöhnliche Dokumentation "Ski am Limit mit Felix Neureuther – Das Gleiche ist nicht dasselbe".