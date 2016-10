Trainingsverletzung im Pitztal Viktoria Rebensburg verpasst Saisonstart

Bei einem Trainingssturz am Samstag (01.10.16) erlitt Rebensburg einen unverschobenen Schienbeinkopfbruch im rechten Knie. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit. "Ein operativer Eingriff ist nicht nötig, wir therapieren konservativ mittels Ruhigstellung", sagte DSV-Mannschaftsarzt Dr. Manuel Köhne, der die Verletzung am Nachmittag in München diagnostizierte. Die Rennläuferin war beim Riesenslalomtraining auf dem Pitztaler Gletscher an einem Tor hängengeblieben und gestürzt.

Rebensburg wird den Weltcup-Auftakt in drei Wochen im österreichischen Sölden (22./23. Oktober) auf jeden Fall verpassen. Stattdessen sollen die nächsten sechs Wochen für gezielte Rahabilitation genutzt werden. "Das ist natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt, so wenige Wochen vor dem Saisonbeginn, den ich nun verpassen werde", sagte Rebensburg: "Allerdings startet der Weltcup so richtig erst in acht Wochen in Übersee. Bis dahin bin ich wieder dabei."

Alpine Ski-WM im Februar

Auf den Riesenslalom in Sölden zum Start in den Winter hatte Rebensburg besonders hingefiebert, die Kreutherin war gerade in ihrer Lieblingsdisziplin in guter Form. Der Saisonhöhepunkt, die Alpine Ski-WM, findet im Februar im schweizerischen St. Moritz statt.